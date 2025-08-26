獨家》2日人稱「台灣是中國的」驅逐出境 1人娶台灣女子冠妻姓

2名日本籍男子近日在台北市西門町高舉中國五星旗，拍片宣稱「台灣是中國的」，已被移民署依「入出國及移民法」裁處驅逐出境。（圖取自微博）

2025/08/26 14:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2名日本籍男子近日在台北市西門町高舉中國五星旗，拍片宣稱「台灣是中國的」，已被移民署依「入出國及移民法」裁處驅逐出境，並列管禁止再入境。知情官員今日透露，其中一名男子曾在中國念書，非常想要成為中國人，甚至娶了台灣女子，直接把日本姓氏拿掉，改成與老婆同姓「朱」。

根據影片，一名自稱「萌角色」的男子開場介紹，強調「我們是日本人」、「我們來自日本，但我們非常愛中國」，並多次重複稱「台灣是中國的」，呼籲觀眾支持中國。另一名自稱是日本牛郎「アイラ（Aira）」的男子也跟著發表相同立場，影片刻意營造親中氛圍。

據了解，這2名「舔共」日本小粉紅，其中一位是現年42歲的田中裕之，他與台灣女子結婚，自認是中國女婿，刻意選在觀光客最多的西門町拍片，高舉五星旗宣稱「台灣是中國的」；我官方認定2人違反「入出國及移民法」，「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」規定，已強制驅逐出境。

對此，知情官員受訪表示，其中一位日本人曾在中國武漢念過書，該名男子很想變成中國人，嚮往左派，甚至認為日本對不起中國，因為以前發生過中日戰爭，整個觀念就是日本左派。

官員指出，而且這個日本人非常想成為中國人，因此娶了一個台灣老婆，更誇張的是，他的老婆姓「朱」，日本人就把自己的日本姓拿掉，直接改姓朱，極度想要成為中國人。

官員談及，依日本法律規定是可以改姓，所以這個人就換成老婆的姓，現在是姓「朱」。經查，日本人有在中國B站、抖音、微博開設帳號，這次來台拍攝影片應該就是為了賺流量，研判不是中共唆使的。

現年42歲的田中裕之，他與台灣女子結婚，自認是中國女婿，刻意選在觀光客最多的西門町拍片，高舉五星旗宣稱「台灣是中國的」。（圖取自抖音）

