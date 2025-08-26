賴清德公開爆粗口？ 殭屍帳號、政論、中媒造謠傳播鏈曝光

總統賴清德23日在總統府記者會結束後，在社群網路與特定媒體出現抹黑「賴清德爆粗口」的不實訊息。（資料照）

2025/08/26 14:50

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德23日在總統府記者會結束後，在社群網路與特定媒體出現抹黑「賴清德爆粗口」的不實訊息。熟悉網路認知戰的資安人士發現，在部分特定媒體操作這項議題的同時，多個網路平台出現相當數量的「殭屍帳號」發文，甚至中共官媒也加入這系列操作，並揭露造謠傳播鏈的相關態樣，提醒國人注意。

賴總統8月23日在核三重啟公投及第二波罷免投票結束後，於總統府召開記者會並接受媒體提問。賴總統在回應媒體詢問「國民黨主席朱立倫要求成立跨黨派調查委員會調查綠電弊案，並釋放民眾黨前主席柯文哲、不應押人取供」等議題時，發言前的嘴型遭網紅及政論節目渲染為「公然爆粗口」，總統府今已嚴厲駁斥並譴責。

資安人士指出，週一（25日）上午11時，社群平台Threads上突然出現針對賴清德的攻擊串，帳號「kbkbkb0404」、《 理性 務實 科學 》發表串文「連CC+ AI辨識上字幕都讀到了，賴馬德真的叫你第一名」；中午12點半，帳號「henrysnight」發文「大罷免大失敗的賴清德與他的小丑團隊，記者會結束之後，無一不狠狠的瞪向TVBS記者及攝影機方向」。

該人士分析發現，帳號「kbkbkb0404」是去年申請後沉寂1年，但過去1個月突然復活的殭屍帳號，發表該篇文章當時追蹤人數為0；帳號「henrysnight」自我介紹是小草、旅日留學生，該篇貼文案讚數僅有57人。依照社群的演算法，如果沒有特別導流，這2個低度活動的帳號，幾乎不可具有有意義的觸及率，更不用說被特定的媒體接受運用。

資安人士表示，上述這些沒有流量的文章，當日旋即被我國電視台的政論節目截圖引用，在節目上以「笑料」形容，播放記者會畫面時刻意重複回放，主持人並引述所謂網友說法，將上述內容逐字唸出，沒有經過任何起碼的查證新聞程序。與此同時，中國官方新聞內容農場《台灣好新聞》也在極短時間內跟上前述的敘事擴散。

此外，資安人士發現批踢踢（PTT）也有問題帳號同步協力，例如帳號「Weylulu」發表貼文「[問卦] 「馬的」的英文怎麼說？」；帳號「Athena5566」則是發文「[問卦 ] 不小心講了心裡話 馬的 怎救形象 ?」，查詢發現「Weylulu」2020年申請，5年來僅發表9篇文章；「Athena5566」則是於2013年首次發文，接著停用12年的殭屍帳號，並發現PTT與Threads相互連動導流的情況。

資安人士表示，中國官媒「今日海峽」昨晚也加碼發文攻擊，假借「引述台媒報導」理由進行議題操作，夾敘夾議連結名嘴郭正亮評論「當賴清德離開時，眼睛還瞪著提問的記者，非常明顯，他一定是覺得記者怎麼問這種問題套話，但不能承認是他做的，所以就扯司法。」讓整串攻擊鏈就此攤在陽光下。

該人士指出，這次攻擊總統爆粗口的操作序列，包括在短時間內透過Threads→媒體→PTT→中國官媒，再以相關媒體素材剪輯轉入各類社群，這種操作無論就時間序、敘事內容的一致性及傳播執行鏈的流暢，都可以看出極為明顯的「協同」特色，也再度顯現透過中共如何透過一連串的複雜操作，最後以「台媒報導」作為終點的攻擊鏈。

