為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    AIT與顧立雄、藍委見面兩樣情！吳思瑤：美方關切國民黨反美親中

    美國在台協會（AIT）處長谷立言和國防部長顧立雄會晤。（圖擷自「美國在台協會 AIT」臉書）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言和國防部長顧立雄會晤。（圖擷自「美國在台協會 AIT」臉書）

    2025/08/26 14:58

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）臉書昨（25日）接連發文，分別PO出AIT處長谷立言近來和國防部長顧立雄、藍營立委會面的情況，民進黨立委吳思瑤指出，從中可以看到這兩場會面根本是「兩樣情」，因為美方相當關切國民黨反美親中的路線。

    吳思瑤在臉書Threads等社群發文，直指谷立言與顧立雄會晤時「談笑風生」，但和國民黨立委碰面時卻是「笑不出來」，她認為在場人士的表情不會騙人，因此會談的氣氛也不難想像。

    吳思瑤分析，谷立言和顧立雄會談時，對於台美深化合作、強化區域安全協力同盟等議題早有共識和互信，因此能夠談笑風生且氣氛融洽。

    不過，谷立言與AIT人員和國民黨立委見面時，吳思瑤直指光從照片中都能看出氣氛尷尬、表情凝重，這是因為美國關切國民黨削弱國防預算、弱化國安的行為。

    吳思瑤指出，如果說在野黨都不挺自己的國家了，那麼會讓美國政府感到又何必擴大挺台。而除了國安問題之外，國民黨從關稅風暴至今都在集體操作「放棄投資美國，擁抱中國市場」的做法，這讓她不禁感嘆「如果我是AIT，一定超級不滿。如果我是谷立言，也絕對笑不出來！」

    相關連結請見︰

    AIT處長谷立言與國民黨立委會面。（圖擷自「美國在台協會 AIT」臉書）

    AIT處長谷立言與國民黨立委會面。（圖擷自「美國在台協會 AIT」臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播