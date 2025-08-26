AIT與顧立雄、藍委見面兩樣情！吳思瑤：美方關切國民黨反美親中

美國在台協會（AIT）處長谷立言和國防部長顧立雄會晤。（圖擷自「美國在台協會 AIT」臉書）

2025/08/26 14:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）臉書昨（25日）接連發文，分別PO出AIT處長谷立言近來和國防部長顧立雄、藍營立委會面的情況，民進黨立委吳思瑤指出，從中可以看到這兩場會面根本是「兩樣情」，因為美方相當關切國民黨反美親中的路線。

吳思瑤在臉書、Threads等社群發文，直指谷立言與顧立雄會晤時「談笑風生」，但和國民黨立委碰面時卻是「笑不出來」，她認為在場人士的表情不會騙人，因此會談的氣氛也不難想像。

吳思瑤分析，谷立言和顧立雄會談時，對於台美深化合作、強化區域安全協力同盟等議題早有共識和互信，因此能夠談笑風生且氣氛融洽。

不過，谷立言與AIT人員和國民黨立委見面時，吳思瑤直指光從照片中都能看出氣氛尷尬、表情凝重，這是因為美國關切國民黨削弱國防預算、弱化國安的行為。

吳思瑤指出，如果說在野黨都不挺自己的國家了，那麼會讓美國政府感到又何必擴大挺台。而除了國安問題之外，國民黨從關稅風暴至今都在集體操作「放棄投資美國，擁抱中國市場」的做法，這讓她不禁感嘆「如果我是AIT，一定超級不滿。如果我是谷立言，也絕對笑不出來！」

AIT處長谷立言與國民黨立委會面。（圖擷自「美國在台協會 AIT」臉書）

