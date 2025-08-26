陳玉珍提可評估核廢料放金門二膽島 核安會回應了

金門縣籍立委陳玉珍認為，核廢料可評估放在沒有居民的二膽島。（資料照）

2025/08/26 14:49

〔記者黃宜靜／台北報導〕核三延役公投落幕，最終同意票未過25%門檻，投票結果不通過。民進黨新北市議員林秉宥提出將停機核電廠暫存的高階核廢料運到金門暫儲構想，國民黨金門籍立委陳玉珍說，不會接受核廢料放金門本島，可以評估放在沒有居民、只有國軍輪駐的二膽島。對此，核能安全委員會核物料管制組副組長李彥良表示，場址選擇須由選址小組經考量場址環境、工程技術、地質條件等因素，方能決定。

李彥良說明，依據「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」（簡稱選址條例），經濟部為選址主辦機關，並指定台電公司為選址作業者，場址選擇須由選址小組經考量場址環境、工程技術、地質條件等因素，方能決定。目前經濟部已於101年7月選定台東縣達仁鄉及金門縣烏坵鄉2處建議候選場址，後續應辦理地方公投擇定候選場址。

李彥良表示，核安會為核能安全主管機關，就放射性廢棄物最終處置之安全管制，已制定「低放射性廢棄物最終處置及其設施安全管理規則」，規範放射性廢棄物最終處置安全標準；同時，也已訂定「低放射性廢棄物最終處置設施場址禁置地區之範圍及認定標準」，提供後續經濟部及台電公司執行處置選址作業安全依循。

