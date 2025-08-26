為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    馬文君控施壓法務部查許淑華賄選 蔡培慧3點回應

    立委馬文君指控蔡培慧選南投縣長時，曾施壓法務部調查許淑華賄選案，對此，蔡要馬去質詢法務部才對。（記者劉濱銓攝）

    立委馬文君指控蔡培慧選南投縣長時，曾施壓法務部調查許淑華賄選案，對此，蔡要馬去質詢法務部才對。（記者劉濱銓攝）

    2025/08/26 15:06

    〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨立委馬文君823才逃過大罷免，今就發聲明指控，2022年民進黨蔡培慧與國民黨許淑華競選南投縣長時，蔡曾請託民進黨秘書長林錫耀，直接向法務部長蔡清祥要求偵辦許淑華賄選，馬批綠營候選人可透過黨中央，施壓法務部介入選舉，影響地方檢調，此舉戕害司法與民主甚鉅，要求蔡培慧交代清楚。

    對此，蔡培慧提出3點回應，選舉賄選傳聞地方議論紛紛，大家都會先想到國民黨，其次，有關縣府在選舉期間發禮品，則是她的競選團隊認為疑似賄選，才會向地檢署提告，最後，馬文君是立委，收到爆料應先找爆料者求證，再去立法院質詢法務部才對。

    馬文君的聲明指出，最近有人在社群軟體脆（Threads）上爆料，曝光2022年南投縣長選舉時，蔡清祥與林錫耀的對話，內容是蔡培慧請託林錫耀，直接向蔡清祥要求偵辦許淑華賄選。

    爆料提到時任南投縣長林明溱，利用縣府資源，幫許辦130場感恩說明會發禮品，活動費來自縣府各局處，單筆切割10萬元以下，總額上百萬，許甚至動用紅十字會名義，送禮給教師，許的競總人員還穿著背心，到喪家發現金慰問金。

    爆料訊息還指稱，南投地檢署因和地方人士交情不淺，辦案恐不積極，建議「中央出手」，要法務部長直接指揮偵辦，蔡清祥則回覆「收到，立即轉知處理」。

    馬文君的聲明強調，司法不是民進黨的工具，823罷免雖結束，但監督政府的責任不會結束。

    立委馬文君指控，民進黨蔡培慧與國民黨許淑華競選南投縣長時，透過民進黨中央施壓法務部調查許淑華賄選案。（馬文君團隊提供）

    立委馬文君指控，民進黨蔡培慧與國民黨許淑華競選南投縣長時，透過民進黨中央施壓法務部調查許淑華賄選案。（馬文君團隊提供）

