盼朝野支持追加預算 卓榮泰：願主動調整行政立法互動

2025/08/26 14:27

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會今（26日）邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長，列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。卓表示，在總統賴清德指示下，行政院願意且主動調整行政立法兩院互動關係，但若牽涉憲法問題，就沒什麼可以討論，因為憲法的標準只有一套。

民進黨團立委吳思瑤質詢時，關切今年度文化部預算遭在野黨惡砍，大阪世博的宣傳效益縮減，大罷免後還對文化人秋後算帳，「國會欠文化人一個道歉」；呼籲在野黨別再為難文化人，這次追加預算案是藍白立委洗白惡刪預算罪行的機會。

對此，卓榮泰表示，在賴總統指示下，行政院願意而且會主動調整兩院互動關係，為了追加預算、特別預算，或明年度的總預算，會主動積極進行溝通協調，也希望立法院給予機會。

若牽涉到憲法問題 沒有什麼可討論

不過，卓榮泰強調，若牽涉到是憲法的問題，沒有什麼可以討論，憲法的標準只有一套。立委要了解憲政秩序，也要了解釋憲、暫時處分的功用，才能在這裡對話。

卓榮泰說，他要拜託立法院，這次追加預算是希望中央地方一起解決財政問題；若能解決今年度總預算，明年度就回到合理正常的朝野協商，包括提高警察人員所得替代率、軍人待遇調整；如果釋憲結果出爐，條例沒有違憲，也會追溯補齊。

