為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    暗指老柯不下台？ 段宜康：捨得就不必找理由

    民進黨前立委段宜康（左）今在臉書發文「只要捨得，就不必為自己找理由」，疑在暗指立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    民進黨前立委段宜康（左）今在臉書發文「只要捨得，就不必為自己找理由」，疑在暗指立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    2025/08/26 14:20

    〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕後，民進黨內對立法院民進黨團總召柯建銘的不滿檯面化，黨團幹部相繼請辭並主張黨團幹部改組，柯卻無意下台。新潮流要角、民進黨前立委段宜康繼昨天發聲「沒有人可以說自己無可取代」，今再稱「只要捨得，就不必為自己找理由」，再被解讀是針對柯建銘。

    民進黨團本週爆發潮幹部請辭潮，吳思瑤開第一槍宣布不續任幹事長，同時主張黨團幹部改組、重整隊形，隨後書記長陳培瑜等4名黨團幹部相繼宣布卸職，被外界質疑逼宮柯建銘。與此同時，為調整行政立法互動，賴總統主持的每週例會將從邀請黨團3長，擴大到邀請黨團7長參與，被外界解讀是讓柯建銘釋權或辭職。

    不過，柯建銘24日表示，總召任期是1年，會帶領民進黨團繼續奮鬥，並將慰留黨團幹部；蘇巧慧面對媒體詢問也說，柯的經驗與資歷是綠營重要資產，地位「無可取代」，相信柯會與黨團共同努力，思考下一階段方向。

    民進黨立委郭國文今天公開批評，柯建銘對普發現金案「假傳聖旨又忽視他人意見」；立委林淑芬也痛批，民進黨團史無前例成為沒有討論、只有下達命令，黨團總召柯建銘還威脅開除處分，「一言堂」才是最優先要被改革的。

    段宜康繼昨在臉書發文寫道「沒有人可以說自己無可替代，這才是內部民主」，被解讀是在回應蘇巧慧對柯的評論。段今再度發文，「只要捨得，就不必為自己找理由。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播