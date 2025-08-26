暗指老柯不下台？ 段宜康：捨得就不必找理由

民進黨前立委段宜康（左）今在臉書發文「只要捨得，就不必為自己找理由」，疑在暗指立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/08/26 14:20

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕後，民進黨內對立法院民進黨團總召柯建銘的不滿檯面化，黨團幹部相繼請辭並主張黨團幹部改組，柯卻無意下台。新潮流要角、民進黨前立委段宜康繼昨天發聲「沒有人可以說自己無可取代」，今再稱「只要捨得，就不必為自己找理由」，再被解讀是針對柯建銘。

民進黨團本週爆發潮幹部請辭潮，吳思瑤開第一槍宣布不續任幹事長，同時主張黨團幹部改組、重整隊形，隨後書記長陳培瑜等4名黨團幹部相繼宣布卸職，被外界質疑逼宮柯建銘。與此同時，為調整行政立法互動，賴總統主持的每週例會將從邀請黨團3長，擴大到邀請黨團7長參與，被外界解讀是讓柯建銘釋權或辭職。

不過，柯建銘24日表示，總召任期是1年，會帶領民進黨團繼續奮鬥，並將慰留黨團幹部；蘇巧慧面對媒體詢問也說，柯的經驗與資歷是綠營重要資產，地位「無可取代」，相信柯會與黨團共同努力，思考下一階段方向。

民進黨立委郭國文今天公開批評，柯建銘對普發現金案「假傳聖旨又忽視他人意見」；立委林淑芬也痛批，民進黨團史無前例成為沒有討論、只有下達命令，黨團總召柯建銘還威脅開除處分，「一言堂」才是最優先要被改革的。

段宜康繼昨在臉書發文寫道「沒有人可以說自己無可替代，這才是內部民主」，被解讀是在回應蘇巧慧對柯的評論。段今再度發文，「只要捨得，就不必為自己找理由。」

