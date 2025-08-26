內閣改組撤換多少官員？ 卓榮泰：部長+次長超過5人

行政院長卓榮泰26日赴立法院報告並備詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/26 13:50

〔記者陳政宇／台北報導〕823罷免投票後，執政黨啟動內閣改組。行政院長卓榮泰今（26日）透露，部長加上次長，更換人數將超過5人，但數字不代表一切，有熱誠進入團隊，未來工作表現比較重要。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長，列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委王鴻薇質詢時探詢，今天列席備詢的官員，是否都是未來要執行預算的人？內閣改組是否包括國安相關單位，以及被撤換的閣員是否超過5人。

對此，卓榮泰回應，國安不在內閣名單當中，那是由府方處理；有的首長因為自己原因提出辭呈，如果是部長加上次長，人數將超過5人。

王鴻薇追問，是否可能超過10人，或是介於5人至10人之間？卓榮泰強調，數字不代表一切，有熱誠進入團隊，未來工作表現比較重要。

王鴻薇則認為，外界關切內閣改組幅度，是因為預算書是現任閣員提出，但不知道會走多少人；亦即現在寫出預算書的閣員，最後可能不是實際執行的閣員，所以內閣改組幅度是重要的。

