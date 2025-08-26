為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    總統也當鏟屎官！ 賴清德領養截肢狗：動保政策再精進

    今天是「國際狗狗日」，賴清德總統表示，動物保護應以身作則，並以親身領養截肢狗狗「斑斑」的故事，呼籲社會實踐「領養不棄養」。（資料照）

    今天是「國際狗狗日」，賴清德總統表示，動物保護應以身作則，並以親身領養截肢狗狗「斑斑」的故事，呼籲社會實踐「領養不棄養」。（資料照）

    2025/08/26 13:46

    〔記者陳昀／台北報導〕今天是「國際狗狗日」，賴清德總統表示，動物保護應以身作則，並以親身領養截肢狗狗「斑斑」的故事，呼籲社會實踐「領養不棄養」；他也強調，政府將持續精進動保政策，建構「與萬物共存」的美好未來。

    賴清德在臉書發文回憶，去年6月他在屏東縣動物之家遇見「斑斑」，雖然牠因意外截肢，但在細心照護下逐漸康復，展現驚人的生命韌性。他很高興能夠領養斑斑成為家人，他也相信，真正的動物保護，不僅僅是守護一隻動物的安全，更是守護整個物種與生態系的未來。

    賴清德表示，作為醫師，他也特別重視疾病防治。前年，我們在農業部下成立「動物保護司」，並落實「One Health」的理念，也就是人類健康和動物健康相互依存。中央與地方政府也持續與動保團體合作，推動人道捕捉絕育政策，降低遊蕩動物數量；在野生動物保護方面，則協力推動棲地復育並積極打擊非法貿易。

    賴清德指出，去年農業部修正《動物展演管理辦法》，強化展演動物的福利與稽查制度。動物保護不分國界，更需要每一分力量，台灣有能力也有意願做出更多貢獻。未來政府會繼續努力，集結各方力量，來精進各項動物保護工作，建構「與萬物共存」的美好未來。

