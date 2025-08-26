轟民進黨團沒收討論史無前例 林淑芬：柯建銘威脅開除

民進黨立委林淑芬。（資料照）

2025/08/26 13:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免全盤皆墨，民進黨內湧現檢討聲浪。繼民進黨立委郭國文開砲後，黨籍立委林淑芬今（26日）也批評，民進黨團史無前例成為沒有討論、只有下達命令，黨團總召柯建銘還威脅開除處分，「一言堂」才是最優先要被改革的。

林淑芬今天在臉書以「沒有討論、沒有民主」為題，指出這一屆的民進黨立法院黨團會議，幾乎是不被允許有討論的，只有下達命令以及被恐嚇不遵守就處分或開除。

林淑芬以兩次大法官同意權行使為例，批評黨團會議也是毫無討論，直接下達命令，大家一頭霧水認為不宜，總召也是一樣威脅跑票者開除。這就是這一年半來的問題，不是說沒有討論沒有民主嘛？總召直接下達命令，不管命令有沒有欺上瞞下，或是假傳聖旨，但是因為會議沒收討論，才讓握有權力的人恣意妄為，不是嗎？

林淑芬進一步質疑，民進黨團還要這樣繼續運作下去，讓黨團會議徒具形式、喪失民主的討論嗎？大家在黨團的諫言、不中聽的話，可以讓行政團隊不適當的政策，違反人民意志的錯誤，可以即時被修正，是黨團和行政團隊可以接地氣的民主機制，是行政團隊犯錯前的煞車皮和防火牆，怎麼可以沒收黨團會議討論？

林淑芬強調，過去不認真、不接地氣的天兵部會首長，也是這樣可以躲在黨團背後、靠黨團護航。所以黨內有不同的聲音、嚴格認真監督行政團隊，才稱得上是民主進步的黨。

林淑芬說，第11屆民進黨立院黨團卻史無前例的成為沒有討論、只有下達命令必須遵守服從的一言堂，這才是最優先要被改革的，尤有甚者還稱讚始作俑者是無可取代，更是笑話。

