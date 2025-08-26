罵卓揆「留任老狗變不出新把戲」 翁曉玲嗆追加預算是國家級擄人勒贖

國民黨立委翁曉玲今日質詢大罵行政院長卓榮泰「你再繼續留任也是老狗變不出新把戲」，並指行政院追加預算是「國家級的擄人勒贖」，她一定嚴格把關。（記者廖振輝攝）

2025/08/26 13:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中央政府總預算案遭藍白聯手大砍後，行政院再提出追加預算878億元。國民黨立委翁曉玲今日質詢大罵行政院長卓榮泰「你再繼續留任也是老狗變不出新把戲」，並指行政院追加預算是「國家級的擄人勒贖」，她一定嚴格把關。

卓榮泰26日上午率領主計長、財政部長及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。

根據報告，本次追加預算878億元，包括調增原住民保留地禁伐補償24億元；直轄市及縣市政府一般性補助款636億元，以及各機關推行各項施政計畫確有實際需要數133億元；提升國軍待遇59億元；加強外交執行量能11億元；辦理第11屆立委罷免案及核三公投15億元。

翁曉玲問及，114中央政府總預算案創下歷史新高，通過2兆9250億元比10年前多1兆元，除以台灣2300多萬人等於每人每年交12.7萬管理費給政府，但民進黨政府執政揮霍成性，不知道勤儉持家、量入為出，「卓院長你會持家嗎？你是好管家嗎？」

卓榮泰回應，我們真的量入為出啊，而且國家經濟成長是相當明顯的，今年已經突破26兆的整體GDP。

翁曉玲反嗆稱，「你說你會持家，我還真的覺得是往臉上貼金」，民眾在賴總統上任一年多來，普遍認為台灣是風不調、雨不順、國不泰、民不安。卓內閣的政績就是只有搞政治內鬥、搞大罷免，823後民眾期待重新組閣，你會繼續留任嗎？

卓榮泰指出，「我有向總統提出應該負起政治責任，總統希望把過去工作繼續延續，未來擘畫新的計畫，希望局勢能夠穩定下來」。

翁曉玲再嗆說，「你再繼續留任也是老狗變不出新把戲」，跟立法院互動窒礙難行，只會覆議、釋憲、不執行。卓榮泰反駁說，行政院都是被動的。

翁曉玲批評，行政院提出的追加預算是不合法、違法，有發生重大事故嗎？卓榮泰直指，這是根據預算法追加，刪除預算、不准流用，就是重大事故。行政立法也都有前例，利用這一條來解決預算的問題。

「這是國家級的擄人勒贖！」翁更形容，你們把地方民眾當你們的政治肉票，以此來威脅國會，這是非常糟糕的一件事，「什麼叫擄人勒贖，行政院在做的就是這樣的事情」；卓揆對此則笑而不答。

面對翁曉玲質疑這次追加預算未比照中央政府總預算方式編列？行政院主計總處主計長陳淑姿回應，「有啊」，都有依照預算法的規定。翁嗆聲說，「我會嚴格把關，不該追加預算就不該追加預算」。

