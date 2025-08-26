「盧秀燕2028會後悔」陳鳳馨：對盧和朱立倫選總統扭捏一樣失望

資深媒體人陳鳳馨在政論節目中表示，對盧秀燕不選國民黨主席非常失望。（翻攝自「少康戰情室」畫面）

2025/08/26 14:37

歐祥義／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席改選陷入膠著，對於台中市長盧秀燕拒絕接棒黨主席朱立倫，藍營名嘴陳鳳馨在政論節目上語重心長表示「非常失望」，更預言盧秀燕「2028年（總統大選）會後悔」。

陳鳳馨25日在「少康戰情室」節目上直言，朱立倫是「真心真意」的想要走人，在成功守住大罷免後，這對他來說是很好的下台，至少是留下完美句點。

但陳鳳馨話鋒一轉，坦言此刻對於盧秀燕不願意接國民黨黨主席「非常的失望」。她形容這個失望的程度，如同2015年對於朱立倫要不要接國民黨黨主席、要不要選總統這件事上「扭扭捏捏、前前後後、反反覆覆，傷了他自己也傷了國民黨」，其實是一樣和同等級的。

陳鳳馨還舉德國前總理梅克爾（Angela Dorothea Merkel）為例，稱她看似平凡的家庭主婦，但在關鍵時候有兩次重大決定，一次是點名自己導師違反價值，批判老師算是一種政治叛變，但梅克爾認為這是大是大非的問題，非這麼做不可。另一次則是梅克爾認為必須擁有足夠強大的職位才能發揮領導力，所以做了黨團負責人。

陳鳳馨還喊話盧秀燕，一般在看市長這樣的候選人，思維邏輯是一般政治人物的思維，可是當你要挑戰大位的時候，思維必須要跳一大級，必須要敢於衝撞，且「只會給你一次機會」。

陳鳳馨強調，她真心的覺得，2028年盧秀燕會後悔，因為她沒有在國民黨最需要她的時候當仁不讓，這對她來說是極大的損失。

台中市長盧秀燕拒絕接棒國民黨主席朱立倫，引發政治話題。（資料照）

