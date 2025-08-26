高金素梅喊放棄美國市場 謝金河曝退出後果：台灣會死更快

立委高金素梅在立院高喊放棄美國市場，引發輿論熱議。財訊傳媒董事長謝金河今發文指出，如果退出美國市場，「台灣會死得更快」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長卓榮泰昨（25日）赴立法院針對台美關稅談判進行專案報告時，親藍無黨籍立委高金素梅竟高喊放棄美國市場，引發輿論熱議。財訊傳媒董事長謝金河今（26日）在臉書發文指出，如果退出美國市場，「台灣會死得更快」。

謝金河指出，美國是全球最大的消費市場，川普揮舞「關稅大刀」之所以全球都買單，就是因為全世界國家的主要產品都賣到美國，對美國有龐大順差，中國去年將近3000億美元，台灣有739億美元，是世界第六大對美國順差國。而台灣今年對美貿易順差將擴大到千億美元以上，成為美國第四大順差國，謝金河質疑：「放棄美國市場，也等於放棄千億美元的順差，台灣的經濟會出現什麼變化。」

謝金河提到，至於很多人念茲在茲的中國市場，正出現巨大變化，2020年台灣出口到中國佔比43.7%，到7月只剩下25.45%，中國製造業實力這幾年越來越強，台灣產業受到擠壓，因此出口競爭力下滑，中國在石化、水泥、鋼鐵等產業已經把台灣打得毫無招架之力，台灣4大傳統產業出口佔比降到13.85%，半導體及資通訊產業佔比拉升至77.28%。謝直言：「如果退出美國市場，台灣會死得更快！」

謝金河表示，台灣去年的半導體出口到美國佔比約40.3%，把洗產地的馬來西亞加上南韓，兩者加起來還輸台灣，資通訊產業出口佔比超過61%，「如果放棄美國市場，我們就沒有台積電、鴻海、台達電、廣達、緯創、緯穎、華碩這些企業」。

謝金河強調，過去很多人對中國市場很大的印象根深蒂固，其實美國才是最大的市場，過去兩岸產業還有一些互補，如今已接近完全競爭，中國崛起的產業正逐漸在台灣殞落。謝坦言：「成熟製程半導體，像力積電為什麼那麼慘？已說明一切！」

