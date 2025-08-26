賴清德擴大高層會議逼釋兵權？ 柯建銘：大家都參加決策很好

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/08/26 12:55

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免落幕，總統賴清德每週三召集的高層會議，自8月起擴大納入立法院民進黨團7長，被解讀為要民進黨團總召柯建銘「釋出兵權」。對此，柯建銘今（26日）表示，大家每一個人都能參與決策，「這很好啊」，明年2月將改選黨團總召，大家再來登記就好，現在吵這個沒有用，呼籲黨內應該適可而止。

兼任民進黨主席的總統賴清德，本月6日就擴大邀集府院黨高層與立法院民進黨團7長，在尊重黨團自主下，賴清德盼黨團成員繼續充分討論，就普發現金研議1套「既回應民意且合法合憲的方案」，這也促成8日黨團會議的大鳴大放。

對於「杯酒釋兵權」的解讀，柯建銘今接受本報訪問直言，總統本來是邀總召和幹事長去，現在擴大讓7長都參加，這很好啊，每一個人都能參與決策過程，沒有所謂他「獨斷」的問題，黨內本來就是這樣，重要會議也都是召集7長開會。

時代力量黨主席王婉諭，召開記者會呼籲柯建銘下台、請辭黨團總召。柯建銘回應，民進黨內部的事情，不需要他們來置喙，國民黨黨主席改選，那齣戲比較好看吧。

至於，是否依黨團內規做滿1年任期？柯建銘說，明年2月新會期，誰要選總召就來登記就好，現在吵這些都沒有用，規定都很清楚，現在吵這個根本只是茶壺裡的風暴，不要沒事自己起衝突，呼籲黨內應該適可而止。

