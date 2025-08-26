尹立辭教職參選議員 李柏毅︰若無罷韓 左楠台積電可能只是賽馬場?

前高市文化局長、罷韓運動發起人之一的尹立，今正式宣布已辭去大學教職，全心投入高雄左營、楠梓議員民進黨黨內初選，延續公民力量。（記者李惠洲攝）

2025/08/26 14:59

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕前高市文化局長、罷韓發起人之一的尹立，今宣布已辭去大學教職，全心投入高雄左營、楠梓議員選舉民進黨黨內初選，延續公民力量；左楠區立委李柏毅現身力挺，強調若無罷韓團體，台積電可能還只是賽馬場？

尹立表示，左楠兼具交通、軍事、教育與高科技產業優勢，是高雄邁向未來的核心戰略區域，他將以「左楠共好、城市新生」為願景，並以「科技核心、宜居門戶」為核心定位，提出八大戰略主軸。

八大戰略包括深化智慧交通與便捷生活、文化傳承與藝術創新、觀光魅力提升、產業經濟與科技創新、人才培育與青年發展、環境永續與淨零城市、社會福利與全齡照護、都市韌性與社區營造。

他說，雖然剛落幕的大罷免未達理想結果，但在過程中看見無數志工不畏風雨投入民主行動，這份公民力量讓他堅定投身地方政治，守護高雄、保衛台灣；將把多年累積的文化治理與城市經驗，轉化為具體的地方建設與民生政策，同時在議會中扮演民主防線的守護者，防止任何親中勢力傷害台灣。

左楠區立委李柏毅、罷韓四君子之一的高市議員張博洋，今現身相挺尹立，李柏毅提到前市長韓國瑜選總統時，尹立投入We Care，在罷韓後也不求官職、而是回到學校服務，今年全國性大罷免仍與公民站在一起，現在尹立辭掉學校職務，全心投入議員大選，當時若沒罷韓團體，左營楠梓台積電現在可能會是賽馬場，對於尹立選擇左楠出發，給予最大支持。

