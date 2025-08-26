AIT會見顧立雄、藍委 周軒：讓中南海看美國跟台灣在幹什麼

國防部長顧立雄。（資料照）

2025/08/26 14:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）昨日在臉書接連貼文表示，谷立言與國民黨立委會面，與上週與國防部長顧立雄會面。對此政治工作者周軒表示，這兩則貼文照片的釋出，還有一個用意，這也是給中國看的，93大閱兵前，讓中南海看一下我們美國跟台灣在幹什麼。

周軒在臉書PO文表示這兩天美國的動作要合在一起看，第一張，AIT釋出的照片，國民黨黨團立委對上AIT台北處長谷立言及AIT團隊，但要注意的是畫面正中央那一群，應該都是AIT的職員，這代表這一場會議中，來自國民黨的這一群貴客，他們的一言一行，哪一位對哪一個議題有意見，哪一位從頭到尾都在滑手機，哪一位看起來有聽沒有懂，都是紀錄在案的。

周軒分析，畫面中呈現的人物也很有趣，動作也很有趣，第一位，徐巧芯，國防外交委員會，看起來很乖，低頭抄筆記，跟她平常的樣子一點都不一樣；第二位，陳永康，國防外交委員會，認真地聽谷立言處長在說什麼，要注意的是陳永康的軍方背景，還有他是那部「國防安全戰略法」，實質架空總統國安權力的提案人；第三位，羅智強，司法法制委員會，國民黨黨團首席副書記長，也是認真地聽谷立言處長在說什麼，而公布照片的同一天，他宣布參選國民黨黨主席；第四位，林沛祥，教育文化委員會，也是低頭寫著筆記，別以為教文跟國防沒關係，重要的科研預算與法案，國家太空中心、各地科學園區，都在這邊審理；第五位，牛煦庭，內政委員會，目前是召委，這又跟國防有更大關係了，民防警消海巡空勤，看起來是救災，其實戰時都是維持台灣社會穩定的力量。

周軒指出，第二張照片，谷立言處長跟顧立雄部長兩位相談甚歡，作為對比第一張照片的對比，這用意不言可喻，其實，這兩張照片的釋出，還有一個用意，這也是給中國看的，93大閱兵前，讓中南海看一下我們美國跟台灣在幹什麼。

周軒直言，今天，川普大統領就說了「DOD（Department of Defense，美國國防部）應該改回二戰時後的DOW（Department of War，美國戰爭部）！」、「我們不只要防守，我們還要進攻！」

