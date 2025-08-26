朱立倫要交棒、盧秀燕不選黨魁 藍委預告：有重量級人物會出來
國民黨主席將改選，國民黨立委賴士葆今透露，還有大家想不到的重量級人物會出來。（資料照）
〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席改選在即，黨主席朱立倫今日受訪仍點名台中市長盧秀燕是眾望所歸，國民黨立委賴士葆透露，還有大家想不到的重量級人物會出來，「他一出來，就會眼睛一亮」。
國民黨主席選舉將於下週一領表登記，朱立倫於23日誠摯懇請盧秀燕接任下一屆國民黨主席，但盧隔天即表態不會參選。除了今日宣布參選黨主席的國民黨立委羅智強，包括孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中央委員孫健萍等人，皆表態有意角逐。
賴士葆：不能排除朱立倫參選的可能
賴士葆表示，現在盧秀燕不接棒，就百花齊放，自認有實力、戰鬥力者都要來接棒，還有大家想不到的重量級人物會出來，「他一出來，就會眼睛一亮」。賴士葆認為，雖然盧秀燕不參選，但不能排除朱立倫，還有機會，朱如果願意連任，那位重量級人物可能就不會出來，朱不連任，重量級人物就會出來。
藍營人士指出，朱立倫宣示交棒是在以退為進，若真的要交棒，早就可以宣布辭職，由代理主席處理黨魁選舉，朱只說要順利交棒、放心交棒，又沒說不選或辭職以表達交棒的決心，明眼人都看得出來，朱立倫沒有真的放棄爭取連任。
