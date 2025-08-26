為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    郭國文批普發現金假傳聖旨 柯建銘駁：不能為虎作倀

    立法院民進黨團總召柯建銘今受訪強調，行政院也稱普發現金違憲，黨團應該要支持、不能為虎作倀，他沒有假傳聖旨。（資料照）

    

    2025/08/26 12:35

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免全盤皆墨，民進黨立委郭國文今（26日）點名立法院民進黨團總召柯建銘，對普發現金案「假傳聖旨又忽視他人意見」，讓他站出來用強硬的方式反抗。對此，柯建銘強調，連行政院也稱普發現金違憲，黨團應該要支持、不能為虎作倀，他沒有假傳聖旨。

    民進黨團本月8日閉門召開黨團會議，約一小時半的開會過程，屢傳大鳴大放的高分貝爭執，氣氛異常緊繃。據轉述，柯建銘提醒，藍白修法普發現金已侵犯行政院的預算權，破壞權力分立的憲政原則，不應跟著起鬨；郭國文等多位立委則考量近期中南部風災及關稅議題，強調立法院要發現金當然是違憲，但由行政院主導提出則合法合憲，重點是政策論述要講清楚。

    郭國文今抨擊，柯建銘假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。郭並強調民進黨挫敗的檢討，從來就不該對人，而是路線檢討，過去一年多來的路線，就是離民心越來越遙遠。

    對此，柯建銘接受本報訪問澄清，他當時指普發現金違憲、當然不能發，行政院也說普發現金違憲，違憲要怎麼發？並沒有什麼「聖旨」，行政院應該要捍衛預算權，黨團大會應該支持行政院，不能為虎作倀。

    柯建銘說，郭國文稱若沒有普發現金，以後就沒辦法選舉，「這是什麼邏輯，我聽不懂，扯太遠了吧！不發就沒辦法選舉、他會落選？這太離譜了」。

