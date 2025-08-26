陳玉珍提可評估核廢料放金門二膽島 綠盟：鼓勵申請不要只是說說

金門縣籍立委陳玉珍認為，核廢料可評估放在沒有居民的二膽島。（資料照）

2025/08/26 12:18

〔記者黃宜靜／台北報導〕核三延役公投案未通過，全國同意票比率最高的縣市為金門縣94.21%，民進黨新北市議員林秉宥提出核廢料放金門之想法；金門立委陳玉珍則表示，不會接受核廢料放金門本島，可以評估放在沒有居民、只有國軍輪駐的二膽島；對此，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」中選址有2種途徑，其中可由縣市自願申請，「建議她（陳玉珍）可以依照行政程序去申請，不要只是說說而已。」

民進黨新北市議員林秉宥表示，金門97%支持核能，也有大量地下坑道，根本就是現成的核廢料儲存設施，民眾也不反對，他建議應立即將停機的核電廠中暫存的高階核廢料，運送到金門做暫儲。

請繼續往下閱讀...

陳玉珍說，依經濟部規劃，已將距金門72浬的烏坵鄉小坵嶼列為「低放射性廢棄物最終處置場」建議候選場址，但「有居民就會有爭議」；她認為，以目前只有駐軍的二膽島，是一個可以考慮的地點。

崔愫欣表示，「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」中選址有2種途徑，首先是由選址小組向經濟部提出建議候選地址，並由經濟部公告後，進行地方公投；再者，也可以由縣市自願申請，再經過評估審查，如科學、地質條件等是否符合，再進行公投。「建議她（陳玉珍）可以依照行政程序去申請，不要只是說說而已。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法