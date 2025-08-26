上櫃公司幹部竊取銅箔生產機密 跳槽到中國公司被起訴

嘉義地檢署今天依違反營業祕密法起訴國內一家銅箔產品上櫃公司陳姓廠長、張姓組長、林姓助理工程師。（記者丁偉杰攝）

2025/08/26 12:23

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國內一家生產銅箔產品的股票上櫃公司，發生公司幹部竊取營業祕密後，再高薪跳槽到中國的公司，嘉義地檢署今天依違反營業祕密法起訴陳姓廠長、張姓組長、林姓助理工程師，另林姓組長及盧姓製程副理發布通緝中。

起訴書指出，陳姓廠長等5人任職國內這家上櫃公司時，均簽署「員工保密約定書」，不得洩漏營業祕密，陳某等人在工作數年後，陸續自2023年1月至2024年5月間離職。

林姓助理工程師、盧姓製程副理自原公司離職後，中國某科技公司高薪挖角兩人，兩人於去年11月起 陸續遊說尚在原公司任職的陳姓廠長及已離職的張姓組長跳槽到中國的公司，並由陳姓廠長、張姓組長負責蒐集製造銅箔的相關營業祕密資料，再交由盧姓製程副理統籌，作為日後洽談跳槽薪資福利的價碼。

嘉義檢方調查，陳姓廠長、張姓組及盧姓製程副理、林姓助理工程師成立4人Line群組，作為互相聯繫及上傳營業祕密資料使用，陳姓廠長等4人以原公司公務電腦下載後，儲存至隨身碟及翻拍公司電腦文件資料方式，重製原公司20件銅箔產品所需之電流、鍍液等各項生產條件參數資料，以Line傳送或親自交付紙本資料方式洩漏原公司營業秘密。

陳姓廠長於今年3、4月透過微信通訊軟體與中國人士張姓男子聯繫，傳送原公司「研發立項用銅箔主要指標調查表格」給張男，表格內容包括中國公司研發銅箔產品的參數指標資料，內容包括陳男原公司生產各規格銅箔的相關數據資料，顯見陳男原公司生產銅箔的營業祕密數據已作為中國公司未來的研發產品使用。

台南市調查處獲報後，於今年4、5月搜索該上櫃公司上位於雲林縣的生產中心製造廠，及陳姓廠長、張姓組長住處搜索，查扣手機、儲存媒體等證物，發現陳姓廠長等人疑洩漏營業祕密的資料；林姓組長及盧姓製程副理已在中國任職，滯留中國未歸被通緝。

