黃健庭：朱立倫不選絕對不是裝樣子「enough is enough」

2025/08/26 12:30

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席改選在即，黨主席朱立倫今日受訪仍點名台中市長盧秀燕是眾望所歸，黨秘書長黃健庭今日接受廣播媒體專訪，強調朱立倫不選不是這幾天的決定，絕對不是裝樣子，「是帶著贖罪的心情來擔任黨主席，因為政權是在其當黨主席的手上丟的」。看到朱立倫這4年下來受到這麼不公平的對待，他也不忍心再鼓勵朱立倫了，「enough is enough」（已經夠了）。

被問到所謂的「反朱勢力」，黃健庭表示，朱立倫為人處世的風格就是很堅持要做認為是正確的事，所以沒有辦法談任何利益或交換，「講都不用講」，包括選舉提名、不分區提名或黨內職務等都會有人爭取，若沒有給就會得罪人；所以不管朱立倫做什麼、做得多好，這些人都可以找得到理由來批評。他認為朱立倫的個性不喜歡解釋，認為忍辱負重，做出成績就好。

黃健庭指出，朱立倫不選不是這幾天的決定，絕對不是裝樣子。朱立倫當時找他擔任秘書長時就說，是帶著贖罪的心情來擔任黨主席，因為政權是在其當黨主席的手上丟的。回過頭來看，朱立倫的確沒有為自己謀什麼，就是要把這麼困難的擔子撐住，這比外界想像的困難太多，要當提款機，也要當出氣筒，動不動要背一堆黑鍋，為了顧全大局，又不能做什麼說明，這些都是要擔任黨主席必須要有的能耐。

黃健庭說，他個人認為當前朱立倫是最有條件、最好的黨主席人選，但看到朱立倫這四年下來受到這麼不公平的對待，他也不忍心再鼓勵朱立倫了，「enough is enough」。朱立倫當時也說，「這一任我就好好把這擔子顧好，讓國民黨保有重新再執政的機會」，他認為朱立倫都做到了。

黃健庭也表示，朱立倫與盧秀燕私底下都有溝通，可能盧市長顧慮比較多，但任憑誰看到黨主席位置要這樣被折損，誰都怕；但盧市長就是最大公約數，也是最可能2028的人選，很多人認為總統候選人要和黨主席是同一個人，基於這理由，大家就來鼓勵、勸進盧市長，其實朱立倫的想法也就是這麼單純。

黃健庭並指出，黨主席很重要的是領導力，目前國民黨的戰力在立法院黨團與地方執政的縣市，黨主席能不能叫得動？份量夠不夠服眾？很多人想選，都很優秀，但夠不夠份量？朱立倫的從政資歷，擔任兩個六都的首長，行政院副院長等，很多檯面上的政治人物都是好朋友，所以當面對關稅的狀況時，朱立倫可以馬上召集縣市長們，大家共同研商。

此外，有關朱立倫呼籲823之後釋放柯文哲，黃健庭表示，朱立倫當時講到司法，認為怎麼這麼墮落？變成當權者的鷹犬，打壓在野的工具。其實朱立倫聲援柯文哲也不是第一天；還有國民黨黨工遭受迫害，朱立倫也都藉著823那天的機會講出來，還包括關稅、國安等議題。對白營在大罷免過程中給國民黨的支援，朱立倫不只一次公開的表達感謝。他認為，未來藍白合作是免不了的趨勢。

