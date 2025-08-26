角逐國民黨主席 羅智強承諾「四大任務」重返執政

國民黨立委羅智強今召開記者會宣布參選中國國民黨主席。（記者田裕華攝）

2025/08/26 12:12

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委羅智強昨晚以「世代承擔」為號召，宣示參選中國國民黨主席。他今（26日）召開參選記者會，闡述競選理念，強調將化身「黎明前的月亮」，並落實「守護民主、重返執政」、「一個太陽，我當月亮」、「世代承擔，三代團結」、「在野攜手，共抗獨裁」四大任務，力拚下架荒廢國政的總統賴清德，帶領國民黨重返執政、捍衛民主。

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、葉元之等人到場力挺，共同呼籲國民黨必須在新局勢下團結一致，才能守護台灣人民的未來。

羅智強指出，新任主席必須完成「四大任務」，並承擔「造王者」的責任。當前賴清德與民進黨荒廢國政、沉迷於「大惡罷」，濫用檢調清算在野，已成為台灣民主的最大威脅。國民黨作為最大在野黨，有責任撥亂反正，守護民主。2028年國民黨要重返執政，勝利方程式就是「只能有一個太陽盧秀燕市長」。總結過去失敗經驗，他強調絕不能再重蹈「多個太陽」的覆轍，並承諾將在2026年大選後徵召盧秀燕、辭去黨主席，全力輔佐，邁向勝利，贏得2028總統大選。

羅智強並強調，必須給予朱立倫主席肯定與感謝。在大罷免過程中，若沒有朱立倫的領導，國民黨不可能渡過難關。他呼籲所有有志參選的同志，不應打著「反朱」旗號，因為朱立倫與黨的幹部、團隊都值得肯定與掌聲。

羅智強以2024年所倡議的「政黨輪替大聯盟」為例，提醒「前事不忘，後事之師」，在野黨絕不能再度分裂。他承諾當選後將與民眾黨主席建立常態會談機制；在國會中深化各項民生法案與重大議題的合作；在選舉上，以尊重民眾黨的主體性為前提，協調在野力量最大化；在正義合作上，則要「平反柯文哲」、「平反黃呂錦茹等同志」，並成立「政治迫害調查委員會」，重新檢視賴清德濫用司法清算在野的責任。

羅廷瑋指出，羅智強宣布參選後，他一晚即獲近9萬名網友支持。羅廷瑋說，新任黨主席必須是「任務型主席」，才能帶來更穩健的未來，他不僅到場祝福，更願意陪伴羅智強前行，相信中部許多夥伴也會站出來支持。

林沛祥認為，相較於過去，這任主席必須承擔2026年大選責任，卻不能競逐2028總統候選人，與傳統角色截然不同。此時羅智強願意承擔重任，對國民黨有利。他呼籲參選人應該直接站出來，不該再「眾星拱月」、流於俗套，國民黨需要的是衝勁與火花，因此他祝福並支持羅智強參選。

葉元之則表示，新任主席角色吃重，必須具備協調藍白合作的能力，全力輔佐未來總統候選人。羅智強在國會攻防與大罷免過程中展現了此能力，顯示其領導力。他期待新主席能輔助總統候選人、維持能量並兼具大局觀，因此願意全力支持羅智強。

