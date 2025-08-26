有資格參選黨主席？羅智強：百分之百沒有問題

國民黨立委羅智強今召開記者會，宣布角逐國民黨主席。（記者田裕華攝）

2025/08/26 12:56

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委羅智強宣布角逐國民黨主席，按照黨主席選舉辦法，參選黨主席必須入黨或回復黨籍要滿1年，且曾擔任中央評議委員、中央委員，對此，羅智強表示，他的參選資格百分之百沒有問題，但這是由黨中央來認定，所以會依照國民黨的規章完成登記程序，其他的認定就交給黨中央。

至於若2026、2028藍白合，縣市首長也是藍白合推出人選？是否支持盧昌配？對此，羅智強表示，未來的選舉合作，是兄弟登山合作努力，會建立讓在野兩個政黨都能接受的方式，彼此協商找出道路然後推出最強人選，這是他的選舉合作原則。至於前民眾黨主席柯文哲受到的清算鬥爭，他的主張很簡單，平反柯文哲、黃呂錦茹，國民黨重返執政有責任，也會建議新總統成立政治迫害調查委員會，查清濫用不正手段清算在野黨的行為。

至於若黨主席朱立倫願意繼續承擔，是否會退選？羅智強表示，所有國民黨同志都要知道，今天在黨主席局面中，其實都應該擔當造王者、造后者，他參選不只是國民黨主席這個位置，而是希望能夠讓國民黨走到勝選的方程式，就是下架賴清德，唯一的勝選方程式就是支持盧秀燕，當然任何優秀同志如果想要參選，他都樂觀其成，因為這本來就是交給黨員決定，讓黨員決定誰最能領導國民黨重返執政，他個人是一定會完成登記程序，也把所有決定交給黨員、台灣人民共同觀察，誰是最適合的國民黨主席參選人。

至於是否有事先知會盧秀燕？羅智強說，所有關心、愛護他的革命夥伴及前輩，該要照會的都在昨天逐一照會，基於禮貌，細節就不便說明。

對於朱立倫稍早受訪認為，黨主席與未來2028總統人選要一致，羅智強表示，朱立倫心心念念的和他一樣，國民黨必須重返執政，這也是朱立倫領導國民黨打贏大惡霸之戰，唯一的心中的想法，他特別強調，這場大惡罷之戰能夠贏，還是要感謝朱立倫領導，未來共同的目標沒有別的，就是幫助盧秀燕完成第四次政黨輪替的最後一哩路。

羅智強表示，他參選黨主席的資格百分之百沒有問題。（記者田裕華攝）

