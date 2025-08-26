共諜用「極光測繪儀」測量我國土 調查局：預作未來武力攻台規劃

調查局研判，中共取得數據資料後，可建立圖資，供其進行兵棋推演或預作未來武力攻台準備之用。（記者吳昇儒攝）

2025/08/26 12:10

〔記者吳昇儒、劉詠韻／台北報導〕我國一名黃姓商人2014年間被中共吸收，與兒子一起回國發展組織，並招攬現役軍人當共諜。偵辦人員追查發現，中共交付黃姓台商的設備中，竟包含「極光測繪儀」，該儀器可掃描沿路建築設施結構與測繪建築物空間、距離，並回傳中國。調查局研判，中共取得數據資料後，可建立圖資，供其進行兵棋推演或預作未來武力攻台準備之用。

檢調查出，中國情報人員交付給黃姓台商的設備包含安裝具有特殊隱蔽功能的智慧型手機、「極光測繪儀」及搭載中國研發用於內部聯繫的通訊軟體的筆記型電腦。手機部分，轉交給吸收的現役軍人拍攝軍中機密資料，拍攝後會自動加密儲存影像檔至記憶卡內，藉此躲避我國相關監控程式。

更為特殊的是，中共要求黃姓台商回國後，帶著「極光測繪儀」到重要的國道、省道等20餘條路線，沿路掃描建築設施結構與測繪建築物空間、距離。取得相關數據資料後，透過筆記型電腦，繪製成3D圖及壓縮影像檔案，打開內部通訊系統，回傳給中國。

調查局研判，中共利用「極光測繪儀」測量我國土基礎資料及部分重要公路資訊，推測是要建立重要圖資資料庫，以利之後進行兵棋推演或未來武力攻台做準備，引起我國國防、國安機關重視。

台南高分院審理後，認定黃姓父子觸犯以國家安全法，今年3月，分別判處有期徒刑8年，褫奪公權5年，並沒收犯罪所得。

