高金素梅喊「拒絕與美貿易」 民進黨秀數據反嗆：貨出去、錢進來！

無黨籍立委高金素梅日前質詢行政院長卓榮泰時語出驚人表示，為了不再讓美國予取予求，台灣應拒絕和美國貿易往來。（資料照）

2025/08/26 11:58

〔記者陳昀／台北報導〕無黨籍立委高金素梅昨質詢行政院長卓榮泰時語出驚人表示，為了不要再讓美國予取予求，台灣應該拒絕和美國貿易往來。對此，民進黨今天在社群發文指出，台灣出口創新高、對美出超也創新高，經濟成長率因此高居亞洲四小龍第一，「貨出去，錢進來，這麼基本的道理，高金不懂沒關係，我們會繼續穩健拚經濟！」

卓榮泰昨赴立法院針對台美關稅談判進行專案報告並備詢，高金素梅質詢時提到「世界減一」的名詞指出，全世界與美國的貿易只占13.6% ，如果全世界不要美國市場，那還有86.4%的世界大市場，我們為什麼要讓美國予取予求、無盡的勒索？

高金素梅更語出驚人稱，為了不要再讓美國予取予求，台灣應該拒絕與美國貿易往來，將被川普「勒索」去的數千億美元轉而投資台灣下一代。如果，我們拒絕了美國，我們還可以不用吃美國的毒豬毒牛，我們的學童也不用吃美國基改食品，更不用進口美國大米。」

民進黨今天在Threads發文指出，高金素梅竟說「為了不要再讓美國予取予求，台灣應該拒絕跟美國貿易往來」？？？她知道台灣出口創新高、對美出超也創新高、經濟成長率因此高居亞洲四小龍第一嗎？「貨出去，錢進來，這麼基本的道理，高金不懂沒關係，我們會繼續穩健拚經濟！」

民進黨也以圖卡說明，今年上半年台灣的出進口年增率為28.3%、20.5%，領先中國、南韓、香港、新加坡、美國、日本、德國；各月出口值及年增率也持續升高至7月的566.8億美元、42.0%，經濟成長率更以8%位居亞洲四小龍之首。

民進黨並說明，財政部公布6月出口533.2億美元、再創歷年單月新高；累計上半年出口2832.6億美元、創歷年同期新高。出、進口相抵，上半年出超557億美元、創歷年同期新高，其中對美國出超552億美元、同創歷年同期新高，遠高於對中港出超360億美元，為1993年統計以來首度超過中港。

