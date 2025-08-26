為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高金素梅喊「拒絕與美貿易」 民進黨秀數據反嗆：貨出去、錢進來！

    無黨籍立委高金素梅日前質詢行政院長卓榮泰時語出驚人表示，為了不再讓美國予取予求，台灣應拒絕和美國貿易往來。（資料照）

    無黨籍立委高金素梅日前質詢行政院長卓榮泰時語出驚人表示，為了不再讓美國予取予求，台灣應拒絕和美國貿易往來。（資料照）

    2025/08/26 11:58

    〔記者陳昀／台北報導〕無黨籍立委高金素梅昨質詢行政院長卓榮泰時語出驚人表示，為了不要再讓美國予取予求，台灣應該拒絕和美國貿易往來。對此，民進黨今天在社群發文指出，台灣出口創新高、對美出超也創新高，經濟成長率因此高居亞洲四小龍第一，「貨出去，錢進來，這麼基本的道理，高金不懂沒關係，我們會繼續穩健拚經濟！」

    卓榮泰昨赴立法院針對台美關稅談判進行專案報告並備詢，高金素梅質詢時提到「世界減一」的名詞指出，全世界與美國的貿易只占13.6% ，如果全世界不要美國市場，那還有86.4%的世界大市場，我們為什麼要讓美國予取予求、無盡的勒索？

    高金素梅更語出驚人稱，為了不要再讓美國予取予求，台灣應該拒絕與美國貿易往來，將被川普「勒索」去的數千億美元轉而投資台灣下一代。如果，我們拒絕了美國，我們還可以不用吃美國的毒豬毒牛，我們的學童也不用吃美國基改食品，更不用進口美國大米。」

    民進黨今天在Threads發文指出，高金素梅竟說「為了不要再讓美國予取予求，台灣應該拒絕跟美國貿易往來」？？？她知道台灣出口創新高、對美出超也創新高、經濟成長率因此高居亞洲四小龍第一嗎？「貨出去，錢進來，這麼基本的道理，高金不懂沒關係，我們會繼續穩健拚經濟！」

    民進黨也以圖卡說明，今年上半年台灣的出進口年增率為28.3%、20.5%，領先中國、南韓、香港、新加坡、美國、日本、德國；各月出口值及年增率也持續升高至7月的566.8億美元、42.0%，經濟成長率更以8%位居亞洲四小龍之首。

    民進黨並說明，財政部公布6月出口533.2億美元、再創歷年單月新高；累計上半年出口2832.6億美元、創歷年同期新高。出、進口相抵，上半年出超557億美元、創歷年同期新高，其中對美國出超552億美元、同創歷年同期新高，遠高於對中港出超360億美元，為1993年統計以來首度超過中港。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播