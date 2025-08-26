賴清德出招要柯建銘釋兵權？ 吳思瑤：黨團須擴大參與決策

民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

2025/08/26 11:33

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免落幕，總統賴清德每週三召集的高層會議，自8月起擴大納入立法院民進黨團7長，被解讀為要民進黨團總召柯建銘「釋出兵權」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）說明會議過程，坦承過去行政立法溝通不順，很多討論不夠充分、機制不夠頻繁，而黨團必須爭取擴大參與決策，這也彰顯賴總統更加重視國會聲音。

民進黨立委郭國文今證實，他於本月8日黨團大會，與柯建銘為普發現金一事爆發衝突。吳思瑤受訪表示，民進黨內部大鳴大放不是新鮮事，大家都來自草根基層，反映民意、討論國家政策的過程暢所欲言，表達自己意見，這是民進黨非常可貴的部分，代表民進黨不是一言堂，一定讓大家有發聲機會。

吳思瑤說，民進黨團最在乎的是，讓違憲成為合憲，透過行政院拿回預算編列主導權，送出特別條例修正案，大家對此達成共識，唯有如此才能讓普發現金成為可能，當天確實有很多大家坦率地交換意見；郭國文一向個性很直，大家都能體諒包容，民進黨應鼓勵多多討論議題。

對於要求柯建銘「知所進退」的外界輿論，吳思瑤認為，她僅能就自己的部分說明，當社會都看見內閣改組、黨部補強戰力，基於行政立法一體，府院黨及黨團密不可分的合作關係，黨團在新會期交接的時間點進行幹部調整，也能強化行政立法溝通；而過去溝通不夠到位，包括黨團意見整合要納入大家的智慧，這都是非常健康的事情。

至於，擴大高層會議被解讀要柯建銘「釋兵權」？吳思瑤回應，這是很跳躍的解讀，過去府院黨協調由總召和幹事長參與，現在擴大為7長，她非常樂見、也認為更有利於黨團意見傳達，這彰顯賴總統更加重視國會聲音，行政部門必須更加聆聽黨團建議。

吳思瑤不諱言，過去行政立法溝實陷入溝通不那麼順，有很多討論不那麼充分、或是討論機制沒那麼頻繁，增加討論都是好事，擴大參與也絕對有必要，她由衷期待擔擴大行政立法溝通協調機制，黨團51戰隊的每位成員都是戰將，代表地方民意導入政策決策最前端，黨團也不該只是在後端辯護、論述政策，更要在政策產出過程積極參與，她也在為黨團爭取參與決策機會。

