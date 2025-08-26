廖繼斌批楊振隆弒師高升228基金會董事長 基金會：任職合法有效

228遺族尊師重道聯盟今針對行政院核定楊振隆為二二八基金會董事長一事舉行記者會，前二二八事件紀念基金會執行長廖繼斌對此人事案提出質疑。（記者陳逸寬攝）

2025/08/26 14:10

〔記者陳鈺馥、林哲遠／台北報導〕「二二八遺族尊師重道聯盟」今日召開記者會，前二二八事件紀念基金會執行長廖繼斌指控，現任基金會董事長楊振隆50年前就讀基隆中學時犯下殺害老師命案，先前卸任二二八事件紀念基金會執行長後，現在竟又高升董事長；對此，二二八基金會表示，關於少年往事，楊董事長已依法服刑並獲塗銷前科，且主管機關確認並未違反董事資格規範，其任職合法有效。

「二二八遺族尊師重道聯盟」召開「捍衛二二八家屬榮譽 控訴行政院長卓榮泰違法傷德任用弒師犯」記者會。廖繼斌表示，楊振隆殺老師這件事是2019年就對外公開舉發的，這件事已經講了6年了，怎麼一個殺老師的人有辦法當二二八國家紀念館的執行長？直到陳建仁當行政院長時，才沒有續聘楊振隆當執行長，但是行政院長卓榮泰又核准楊擔任二二八事件紀念基金會董事長，殺老師的人可以一再當基金會的執行長嗎？

孫文學校校長張亞中說，如果台灣這些人他們的尊嚴都受到屈辱，幾年下來都沒有公平對待，國民黨有什麼資格捍衛社會公義。國民黨應該比民進黨更了解二二八事件，如果他能夠當選國民黨主席，將要求每一個黨員必須了解二二八。

張亞中質疑，一個殺老師的人都可以當二二八事件紀念基金會董事長，國民黨的人卻只想著參選，連這件事都不想碰。楊振隆曾撰文直指二二八事件是中國人有計畫在屠殺台灣人，其意識形態符合民進黨的政治需求，於是殺人犯也可以高升為董事長，成為歷史的守護者。如果卓榮泰不糾正此事，對過去弒師犯行視而不見，將是失德的行政院長。

藍天行動聯盟主席武之璋嗆聲說，現在的教科書內容根本是「叛國」，不教中國的長江、黃河，稱那些離台灣很遠不必學，要學台灣的地理歷史，「難道臭水溝離我家最近，我還要去市政府查臭水溝的來龍去脈嗎？」人類文明發源於大河文明，如果不知道就是無知，不知道二二八、白色恐怖沒有關係，那些事情早就是過往雲煙。

對於相關質疑，二二八基金會表示，本會董事長係依章程由董事互選產生，並非政府直接任命，程序合法公開。楊振隆董事長為二二八受難者家屬，長年投身轉型正義，並曾兩度擔任本會執行長，積極推動史料整理、紀念館建置及國際交流。

基金會說，關於少年往事，楊董事長已依法服刑並獲塗銷前科，且主管機關確認並未違反董事資格規範，其任職合法有效。部分外界言論多屬斷章取義，未能呈現他長期主張社會對話與歷史釐清的初衷。基金會強調，二二八是臺灣社會的共同創傷，呼籲各界理性討論，避免誤解與分化。

