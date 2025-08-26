核廢料放金門？陳玉珍：可評估沒有居民的二膽島

針對新北市議員林秉宥提出把停機的核電廠中暫存的高階核廢料運送到金門暫儲，金門縣籍立委陳玉珍認為，可評估放在沒有居民的二膽島。圖為陳玉珍參加823核三延役公投。（資料照）

2025/08/26 11:50

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨新北市議員林秉宥提出將停機核電廠暫存的高階核廢料運到金門暫儲構想，國民黨金門籍立委陳玉珍說，不會接受核廢料放金門本島，可以評估放在沒有居民、只有國軍輪駐的二膽島。至於由金門中轉，協助兩岸通電，可以參考。

陳玉珍說，依經濟部規劃，已將距金門72浬的烏坵鄉小坵嶼列為「低放射性廢棄物最終處置場」建議候選場址，但「有居民就會有爭議」；她認為，以目前只有駐軍的二膽島，是一個可以考慮的地點。

陳玉珍表示，蘭嶼有核廢料補償金，40年前是25.5億元，每年另有數億元補償，相信對於縣府財政是一大補貼，可以為金門做更多的建設。二膽島面積與小坵嶼差不多，與金門本島相距約12公里，與其他金門島嶼比較相對安全，若有需要，島上駐軍可以加強輪流駐守。她重申，不支持核廢料放在金門本島。

對於林秉宥所提解決能源問題第二階段，可由金門與中國洽談，只買核電，不買其他類型電力，由金門擔任電纜中轉任務，縣府將中國核電賣給台電公司。陳玉珍認為，中國過去曾提出向金門通電，此構想可行，金門目前以燃油發電為主，台電每年需多支出20至30億元成本，如果兩岸接電，金門也可使用，就能幫台電減少龐大經費支出，若這筆虧損可以部分提撥金門，對金門財政也是一筆不小的挹注。

陳玉珍強調，「核廢料」與「兩岸通電」若涉及中國因素，必須由國安高層通盤檢討，甚至辦理公投，執行前一定要審慎評估。

