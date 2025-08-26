為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴總統出招讓柯總召釋權？ 總統府：黨團自主是民進黨傳統

    立法院民進黨團總召柯建銘已表態無意請辭，並將慰留黨團幹部。（資料照）

    立法院民進黨團總召柯建銘已表態無意請辭，並將慰留黨團幹部。（資料照）

    2025/08/26 11:29

    〔記者陳昀／台北報導〕賴政府近來啟動內閣人事等「4個調整」，本報日前揭露，為了調整行政立法互動，賴總統主持的每週例會將從邀請黨團3長，擴大到邀請黨團7長參與，確保層峰指令精準下達。面對外界解讀此舉是要讓總召柯建銘釋權或辭去總召一職，總統府今天強調，賴總統充分表達國會黨團自主，這也是民進黨長年以來的傳統。

    立法院民進黨團近來爆發幹部請辭潮，黨團7長有中有5人請辭，吳思瑤開第一槍宣布不續任幹事長，同時主張黨團幹部改組、重整隊形，但民進黨團總召柯建銘表態無意辭職，並將慰留黨團幹部；與此同時，賴總統也將每週主持的府院黨與黨團例行會議，從邀請黨團3長擴大到邀請黨團7長。近期黨內的相關舉措，被外界解讀是希望總召柯建銘退居二線或請辭。

    被問及高層會議擴大邀請黨團7長被解讀是盼柯總召釋權或辭職，總統府發言人郭雅慧今回應，黨團幹部產生是由內部成員選舉而成，任何幹部的去留也勢必由黨團內部選舉來決定，總統充分表達國會黨團自主，這也是民進黨長年以來的傳統。相關意見持續都有在聆聽，民意也都作為施政參考。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播