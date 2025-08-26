賴總統出招讓柯總召釋權？ 總統府：黨團自主是民進黨傳統

立法院民進黨團總召柯建銘已表態無意請辭，並將慰留黨團幹部。（資料照）

2025/08/26 11:29

〔記者陳昀／台北報導〕賴政府近來啟動內閣人事等「4個調整」，本報日前揭露，為了調整行政立法互動，賴總統主持的每週例會將從邀請黨團3長，擴大到邀請黨團7長參與，確保層峰指令精準下達。面對外界解讀此舉是要讓總召柯建銘釋權或辭去總召一職，總統府今天強調，賴總統充分表達國會黨團自主，這也是民進黨長年以來的傳統。

立法院民進黨團近來爆發幹部請辭潮，黨團7長有中有5人請辭，吳思瑤開第一槍宣布不續任幹事長，同時主張黨團幹部改組、重整隊形，但民進黨團總召柯建銘表態無意辭職，並將慰留黨團幹部；與此同時，賴總統也將每週主持的府院黨與黨團例行會議，從邀請黨團3長擴大到邀請黨團7長。近期黨內的相關舉措，被外界解讀是希望總召柯建銘退居二線或請辭。

被問及高層會議擴大邀請黨團7長被解讀是盼柯總召釋權或辭職，總統府發言人郭雅慧今回應，黨團幹部產生是由內部成員選舉而成，任何幹部的去留也勢必由黨團內部選舉來決定，總統充分表達國會黨團自主，這也是民進黨長年以來的傳統。相關意見持續都有在聆聽，民意也都作為施政參考。

