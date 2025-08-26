「柯建銘不換，民進黨不會好」 王婉諭：本土政權失去自省 中國最開心

時代力量黨主席王婉諭（右）、時代力量新竹市議員林彥甫（左）26日舉辦「柯建銘不換，民進黨不會好；民進黨不好，台灣也會倒」記者會。（記者廖振輝攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免失敗後，繼民進黨政府啟動人事改組，民進黨立院黨團掀起檢討聲浪。時代力量黨主席王婉諭今在立院外召開記者會呼籲，民進黨團總召柯建銘下台，柯建銘下台是民進黨反省的開始，若柯建銘不換，民進黨不會好，民進黨不好，台灣也會倒。

王婉諭指出，726、823兩次罷免投票，人民已經用選票明確傳達清楚的訊息，有許多人民無法接受藍、白主導的國會，但也有更多人民，更加擔憂執政的民進黨取得國會多數，邁向完全執政。面對選民的決定，民進黨必須徹底反省，最重要的一步，就是讓立法院民進黨團總召柯建銘下台。

王婉諭說明，柯建銘擔任立委30多年，對台灣民主化有貢獻，也是一位難纏的對手，相信台灣社會將會給予公允評價。但此時此刻，柯建銘能為台灣民主做的最後一件大事，就是不要戀棧權位，選擇從容下台，為民進黨解圍、為台灣解危。

王婉諭批評，在柯建銘領導下，民進黨團變成一言堂，過去完全執政時強行表決、壓制異議，如今失去國會多數，去走上杯葛到底、焦土對抗的路線，讓民進黨成為「沒有論述、只有反對」的政黨，失去論述國家方向的能力，這正是台灣人民不願讓民進黨完全執政的根本原因。

王婉諭提醒，台灣不僅要面對內部僵局，還承受來自中國的外在威脅。如果本土政權失去自省，台灣無法團結，最開心的一定是中國，因為一個彼此內耗、失去互信的台灣，就是中國最希望看到的台灣。

最後，王婉諭強調，柯建銘的去留本應是民進黨的家務事，但看到眼前台灣的危機，必須呼籲賴清德總統、賴清德主席、柯建銘總召，忘掉一己的得失，做出正確的選擇，因為台灣民主路還很長，不能讓任何一個人、一個政黨，變成國家裹足不前的絆腳石。

新竹市議員林彥甫提及，由柯建銘主導的新竹市雙罷，從一開始就強調參與群組的人要票票投民進黨，甚至還呼籲民眾不要將罷免連署書交給其他本土政黨，造成其他政黨支持者和中間選民的嚴重反感，因此選擇不去投票，其結果就是雙罷的不同意票比同意票多出將近一半。

「令人遺憾的是，面對如此明顯的結果，柯建銘依舊自我感覺良好，看不見罷免失敗的根源！」林彥甫痛批，對於長期用「非我族類，其心必異」打擊其他本土政黨的作法也不思檢討，儼然已成為台灣民主進步的絆腳石，撤換柯建銘刻不容緩，相信這也是當前多數關心台灣未來的公民最大的共識。

