提政務人員行為基準法草案 吳宗憲：避免行政不中立

國民黨立委吳宗憲（中）今天舉行「全新草案：政務人員行為基準法 明確行政中立規範」記者會。（記者陳逸寬攝）

2025/08/26 11:37

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委吳宗憲提出「政務人員行為基準法草案」，明文規範政務人員的行政中立與行為準則。吳宗憲強調，此次修法目的就是要補足制度空白，建立法制依據，避免政務人員行政不中立，拿納稅錢服務特定政黨。該草案已在院會付委，本週四將在司法及法制委員會排審。

吳宗憲今與台大政治學系左正東教授、中興大學國家政策與公共事務研究所紀和均助理教授共同召開記者會，說明該草案提出理由與重點。

吳宗憲表示，行政中立是執政最基本的ABC，但在民進黨執政下卻淪為口號及各自解讀，原因就是現行的「公務人員行政中立法」僅將「事務官」作為主要規範對象，政務人員僅有少部分情形準用，導致法制上出現嚴重缺口，從補助資源分配、政策說帖到高官公開表態，行政不中立早已成為台灣的政治常態。

吳宗憲直言，「我們不能再容忍政務人員拿大眾稅金服務特定政黨，卻沒有法可管！」近年各部會首長乃至副總統、國安高層，皆在臉書、選舉造勢甚至先前的疫情記者會等場合明目張膽偏袒執政黨，甚至散布不實訊息，完全將政務官的身分拋諸腦後，把國家資源當成政黨工具，最終卻都能以「現行法律只管事務官」推託責任。

吳宗憲說明，「政務人員行為基準法草案」以考試院101年提出的版本為藍本，並針對政務人員角色與責任進行補充與更新，核心是確立「政務人員必須以國家利益為優先，而非政黨利益」。

左正東表示，政治中立與官員言論自由間存在衝突，雖然政務官在政策辯護與公共意見形成上本就不可能完全中立，但真正需要防範的，是政府機關在政務官指示下動用行政資源獨厚執政黨、打擊在野黨。例如近日美國國安會前幕僚長葛雷投書外交家Diplomat雜誌，標題就點名批判國民黨，然而葛雷卻被發現曾在多間遊說公司任職，其中一間正是被爆由駐美代表處雇用的巴拉德合作伙伴公司（Ballard Partners）。葛雷投書批評在野黨是否也是駐美代表處委託的公關工作？這恐怕就有違反政治中立之嫌。

紀和均表示，雖然現行「公務人員行政中立法」理論上涵蓋政務官在內的所有公務人員，但實際上自2020年以來，種種執政黨政務官假公濟私的事件層出不窮，所以更需要專法明文規範，確保政務人員行為的公正與客觀。

