    首頁　>　政治

    賴清德遭政論節目、網紅栽贓823記者會爆粗口 府發言人：最嚴厲譴責

    總統賴清德8月23日在總統府舉行記者會並發表談話，但卻被部分媒體惡意移花接木指賴總統爆粗口，總統府發言人郭雅慧表示這是不實抹黑。（資料照）

    總統賴清德8月23日在總統府舉行記者會並發表談話，但卻被部分媒體惡意移花接木指賴總統爆粗口，總統府發言人郭雅慧表示這是不實抹黑。（資料照）

    2025/08/26 11:31

    〔記者楊媛婷／台北報導〕總統賴清德8月23日發表談話，但當時的記者會影片卻事後被部分媒體、政論節目移花接木指總統唇語爆粗口，總統府發言人郭雅慧今（26日）嚴厲譴責，表示這是造謠，更是惡意污衊總統人格，也指出當天記者會全程直播並有多家媒體在場，呼籲應本於事實評論。

    隨核三重啟公投與立委罷免投票結束，賴清德於23日當天晚上在總統府舉行記者會發表談話，記者會除總統府有直播外，多家媒體記者也都派員在現場，事後卻有TVBS的某政論節目與部分網紅宣稱甚至製作圖卡稱賴總統在該記者會上公然爆粗口，郭雅慧今陪同賴清德共同參加亞洲動物保護大會，會後郭雅慧接受媒體訪問，被問及賴總統是否爆粗口時表示，這完全是不實惡意的抹黑造謠，污衊賴總統的人格。

    郭雅慧進一步指出，該場記者會公開直播，更有多家媒體記者在場，甚至現在多名在亞洲動物保護大會記者當天也在記者會現場並提問，不論是原始影片或者在場的記者媒體都可以證明賴總統發言並沒有踰矩，也絕對沒有爆粗口。

    郭雅慧指出，許多政論節目可能1年365天，天天都在批評賴總統的政策，但若是對政策的批評，執政的團隊都會虛心接受，但不能接受這種移花接木的抹黑污衊。

