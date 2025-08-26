為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    賴清德唇語遭解讀「爆粗口」 總統府駁斥：惡意抹黑、毀滅人格

    賴總統8月23日在核三重啟公投及第二波罷免投票結束後，於總統府召開記者會並接受媒體提問。（資料照）

    2025/08/26 11:16

    〔記者陳昀／台北報導〕總統府發言人郭雅慧今天表示，這倆天持續有政論節目、網紅惡意捏造假新聞，宣稱賴總統在823記者會公開爆粗口，她要表達最嚴厲譴責，這是不實的抹黑造謠，惡意毀滅總統人格，原始影片可以還原真實情況，都能證明總統沒有踰矩。

    賴總統8月23日在核三重啟公投及第二波罷免投票結束後，於總統府召開記者會並接受媒體提問。賴總統在回應媒體詢問「國民黨主席朱立倫要求成立跨黨派調查委員會調查綠電弊案，並釋放民眾黨前主席柯文哲、不應押人取供」等議題時，發言前的唇語被解讀是公然爆粗口，近日也被網紅及政論節目散播討論。

    郭雅慧表示，這兩天持續有政論節目、網紅惡意捏造假新聞，宣稱總統在823記者會上公開爆粗口，她要表達最嚴厲譴責，這是不實惡意的抹黑造謠，惡意毀滅總統人格。

    郭雅慧指出，823記者會全程公開，媒體都有直播，現場許多媒體也都是當天與會者，都能證明總統表現並沒有踰矩、沒有爆粗口，原始影片可以還原真實情況，總統當天表現是合宜的。

    郭雅慧強調，她要公開呼籲，希望政論節目或相關報導，這些議題應該本於事實進行評論，這樣的表現是忝於專業的。

