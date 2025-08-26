為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    878億追加預算納國軍加薪 卓榮泰：盼立委支持早日通過

    行政院長卓榮泰26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。（記者廖振輝攝）

    2025/08/26 11:03

    〔記者陳政宇／台北報導〕行政院院長卓榮泰今（26日）赴立法院報告今年度總預算追加預算案，共編列878億元，重點包括縣市一般性補助款636億元、提升國軍待遇59億元、辦理罷免案及公投15億元。卓揆呼籲，請立委鼎力支持、早日通過追加預算案，讓各項福國利民政策能順利推展，國軍人才能夠長留久用，並深化國際合作參與。

    立法院會今天邀請行政院院長卓榮泰及相關部會首長，列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。卓說明，本追加預算案歲出追加878億元，將以原預算收支賸餘數予以彌平，不會增加債務，以兼顧財政穩健。

    主要內容涵蓋5大重點，首先是調增原住民保留地禁伐補償24億元；其次，直轄市及縣市政府一般性補助款636億元，以及各機關推行各項施政計畫確有實際需要數133億元；第三是提升國軍待遇59億元，因近年國軍擔負的戰備任務日益繁重，且受到企業爭才及少子女化等影響，對國軍戰力造成嚴重衝擊，加上新式武器裝備陸續接裝成軍，亟需高專人才長留久用，為鼓勵官兵至戰鬥部隊服役，提升國軍薪資待遇，以穩固國防戰力。

    第四，加強外交執行量能11億元，外交部規劃提升外交人員待遇福利及駐外館處硬體設備，加強與友邦及友好國家在基礎建設等方面之雙邊合作及擴大邀訪各國外賓；第五，辦理第11屆立委罷免案、以及重啟核三公投案15億元。

    卓榮泰表示，考量現階段各地方政府施政及重要計畫的推動，以及前述刪減在各機關控管、撙節執行預算下，仍有實際財務需求；另為因應新增業務及經費需求，就原住民保留地禁伐補償、提升國軍待遇、加強外交執行量能，以及辦理立委罷免與公民投票等，併同提出追加預算案。

    卓揆強調，請各位立委鼎力支持，早日通過本追加預算案，以維持政府施政量能，俾各項福國利民政策能順利推展，國軍人才能夠長留久用，穩固國防戰力，並深化國際合作參與，讓國人自由民主的生活更有保障。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播