    首頁　>　政治

    谷立言會晤藍委 徐巧芯留言感謝AIT 網怒嗆：刪國防預算還好意思發文？

    AIT處長谷立言近期與國民黨立委會面，討論美台防衛合作。（圖擷取自AIT臉書）

    AIT處長谷立言近期與國民黨立委會面，討論美台防衛合作。（圖擷取自AIT臉書）

    2025/08/26 11:17

    歐祥義／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）昨日在臉書貼文表示，谷立言與國民黨立委會面討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣國家安全與全社會韌性致意。國民黨立委徐巧芯也在該貼文下留言感謝美國在台協會，該則留言吸引許多網友嗆聲。

    AIT透過臉書表示，谷立言與國民黨立委會面討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣國家安全與全社會韌性致意，AIT表示，他們歡迎各方繼續展現對台灣防衛改革與經費投入的堅定承諾，美國致力與跨政治光譜的領導人互動以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

    徐巧芯也留言「謝謝AIT的邀請，這樣的互動和對話一定能夠讓台美互動更好！」，該則留言吸引更多網友留言嗆聲「老曹認證的共產黨地下黨員怎麼可以參加！」、「重點是妳聽得懂嗎？一副沒在聽的樣子」、「你刪國防預算還好意思發文喔」、「要互動什麼？互動詐騙心得？還是互動怎麼比中指姿勢比較正確？」、「記得跟美國說不要再囂張了，台灣不會看美國臉色當美國小弟」、「可以別再砍預算了嗎？」

    徐巧芯臉書留言。（圖擷取自 臉書）

    徐巧芯臉書留言。（圖擷取自 臉書）

