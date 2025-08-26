核三延役公投金門同意比逾94％ 新北議員林秉宥喊核廢料放金門

新北市議員林秉宥認為，核三延役公投案中，顯示金門97%支持核能，也有大量地下坑道，建議立即將停機的核電廠中暫存的高階核廢料運送到金門做暫儲。圖為金門地區的坑道。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕核三延役公投案未通過，全國同意票比率最高的縣市為金門縣94.21%，民進黨新北市議員林秉宥表示，金門97%支持核能，也有大量地下坑道，根本就是現成的核廢料儲存設施，民眾也不反對，他建議應立即將停機的核電廠中暫存的高階核廢料，運送到金門做暫儲。

林秉宥建議，重新盤點核一、核二、核三的重啟與延役成本，並計算電力輸送距離耗損，轉換為電價後實施距離電價制度，向人民報告後，由各縣市政府辦理公投，決定是否接受台灣本島的核電機組運轉。

他說，第二階段由金門出面與中國洽談核電採購，只買核電，不買其他類型的電力，並由金門擔任電纜中轉的任務，金門縣政府再將中國核電販售給台電公司；基於兩岸和平合作的願景，電力輸送耗損到台灣的部分可由政府補助，台灣用電不足的部分由中國核電補上。

林秉宥表示，第三階段台灣民眾可以在供電量基礎上，自由選擇購買台灣火力、水力、太陽、風力、核能以及中國核能，達到能源市場的完全自由。他嘲諷說，「在兩岸『核平』電力共享計畫下，想必兩岸的關係也會越來越好吧。」

