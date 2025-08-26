為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    點名柯建銘強硬路線 郭國文：假傳聖旨又忽視他人意見的做法

    民進黨立委郭國文議場前受訪。（記者陳政宇攝）

    民進黨立委郭國文議場前受訪。（記者陳政宇攝）

    2025/08/26 10:32

    〔記者蘇永耀／台北報導〕大罷免失敗後，民進黨政府啟動人事改組，民進黨立委也要求黨團內部必須自我檢討。繼民進黨團幹事長吳思瑤等黨團幹部表達不續任後，民進黨立委郭國文今日透過臉書與受訪，點名黨團總召柯建銘，「假傳聖旨又忽視他人意見的做法」，讓他站出來用強硬的方式反抗。郭並強調民進黨挫敗的檢討，從來就不該對人，而是路線檢討，過去一年多來的路線，就是離民心越來越遙遠！

    郭國文說，有報導寫出，他前幾週在黨團大會上和老柯的衝突，但必須強調，這來自於他對黨團路線的不滿與檢討。郭透露，過去許多法案，我們為了與藍白「全面對抗」，不只禁止自己立委提案，甚至連院版也禁止提！

    郭國文舉財劃法為例說，明明大家過去都主張要修，但為了減少藍白修法的正當性，寧可說現行版本最好，也不願提院版。

    郭並指，又或是如報導所寫的普發現金案，財政部沒有好好論述超徵，導致1萬元已經成為基層的期待，尤其是災區民眾更渴望1萬元。當超過10位立委輪番發表意見，也提議由政院提出預算避免違憲問題時，柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為稱會違憲，「假傳聖旨又忽視他人意見的做法」，讓他站出來用強硬的方式反抗。

    ​郭國文說，當藍白行徑離譜時，例如明顯違憲的國會擴權法案，要對抗他絕對是全力以赴。但是為了對抗而對抗，還限制自家立委提案，無法認同。

    ​郭說，我們已經不是國會多數了，只有透過提出比藍白更進步、更民生的法案，民進黨才能回歸到進步與改革的本質。

