    我國漁船遭中國船舶擦撞 管碧玲：2萬元民事和解

    海委會主委管碧玲今天列席立法院院會，並在議場外受訪（記者陳逸寬攝）

    海委會主委管碧玲今天列席立法院院會，並在議場外受訪（記者陳逸寬攝）

    2025/08/26 11:05

    〔記者林哲遠／台北報導〕海巡署24日深夜11時許海接獲通報，指稱澎湖籍「順海發2號」漁船於七美西南方約46浬作業時，遭中國籍船舶擦撞，海巡署獲報後，發現中國海警船航向事發海域，隨即派遣安平艦及澎湖海巡隊10038艇前往處置，雙方在現場對峙。海委會主委管碧玲今受訪時說明，擦撞發生於限制水域外，對方船隻承認是他們撞的屬民事事件，最終雙方以2萬元和解。

    管碧玲受訪時說明，8月24日接獲通報，澎湖漁船「順船」被中國「閩船」2艘船擦撞，當時發生在限制水域外，接到通報後，安平艦和100噸體量2艘船都馬上過去協助；我方海巡了解後，認為是民事事件，且雙方都知道是民事事件。

    管碧玲補充，中方閩船有承認說是他們撞的，最後雙方以2萬元和解。過程中，確實中國海警船有在旁邊，但沒有干擾我方執法，並在戒護之下，看著我方的船能平安離開。

    媒體追問是否有發生對峙一夜的情勢？管碧玲說，中方海警船一直在旁邊，但是沒有干擾我方，閩船也承認是他撞的，所以是民事事件，「我們在海域中保護了我們的漁船」。

    管碧玲提及，中國海警船不斷宣稱在我們的限制水域內是在執法，但其實是在騷擾，不是在執法，我方仍然掌握我們的執法權，這個案子在限制水域外，為了保護我方漁船，做了應該做的事，善盡保護責任，且釐清責任，讓雙方和解。

