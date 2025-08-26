羅智強今宣布參選黨主席 朱立倫：仍希望盧秀燕多考慮

國民黨主席朱立倫仍表達，希望盧秀燕多考慮接任黨魁。（記者陳逸寬攝）

2025/08/26 10:18

〔記者劉宛琳／台北報導〕台中市長盧秀燕表態不會參加國民黨主席選舉，而國民黨立委羅智強今宣布參選黨主席。黨主席朱立倫今受訪仍點名盧秀燕是眾望所歸，黨內支持者希望他代為表達；對於羅的參選，朱則謝謝羅也表達希望盧秀燕多考慮。

朱立倫表示，盧市長眾望所歸，她的沉穩務實溫暖以及她過去在黨務、政務或在台中的表現，都讓大家非常肯定 。尤其國人同胞對她充滿了期望，黨內的支持者，更希望他代為表達這樣的心聲。

朱立倫表示，大家最關心的，黨內的聲音最主要是希望未來我們2028的人選和黨主席能夠一致，這樣的聲音非常的大，同時大家也非常重視藍白合這樣的方向；對於黨的路線，一定要跟台灣的主流民意相結合。這些都是大家對盧市長最主要的一個期待，「我作為黨主席 當然要很明確的表達這樣的心聲」。

朱立倫表示，這幾天好多的黨內的朋友 、支持者還是表達他們的焦慮，希望這樣的紛擾能夠降到最低，大家能夠不要焦慮。我們團結一致，尤其在823之後，國民黨更重要的就是大家能夠團結一致，大家一起加油，努力把聲音都發出來，我們給盧市長加油，大家再努力一起請盧市長三思，請盧市長再考慮，這是我們大家共同的心聲。

媒體詢問，若盧不參選，黨內是否還有其它優秀人選，羅智強今天參選黨主席。朱立倫表示，很多朋友都在努力為盧市長加油，大家都希望為了中華民國的未來、為了台灣、為了國民黨、為了民眾的這些期待，我們還是希望大家共同努力多幫盧市長加油 大家統統都一起來努力，不是單由朱立倫懇請，或朱立倫拜託、勸說，而是大家一起來。

朱立倫說， 每一位有意願的同志都很優秀，他也特別謝謝羅智強也表達了希望盧市長多考慮，我們大家一起來努力。

