    首頁　>　政治

    羅智強選黨主席喊徵召盧秀燕選總統 盧反應曝光

    羅智強稱盧是黨內唯一太陽，盧秀燕聽到相關提問不發一語。（記者廖耀東攝）

    2025/08/26 10:49

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席將於10月進行改選，「藍營一姊」台中市長盧秀燕表明不參選，立委羅智強昨（25日）表態參選黨魁，強調，2028年藍若要贏，「國民黨只能有一個太陽，就是盧秀燕」，他要當太陽升起前的月亮，承諾當選主席後，會徵召盧秀燕選總統並辭去主席，再支持盧秀燕接任黨主席；盧秀燕今早主持市政會議，聽到相關詢問，微笑不發一語，沒有回應。

    國民黨主席改選在即，盧秀燕確定不參選後，黨內陸續有人表態角逐，羅智強昨也宣布參選，並稱黨內只能有一個太陽，就是盧秀燕，過去總統大選失敗最大的原因就是「太陽太多」，最後讓民進黨漁翁得利，「國民黨只能有一個太陽，而且必須及早定於一尊」，他當主席除帶領國民黨贏得2026縣市長大選，二階段任務是為盧秀燕開路，「在唯一太陽升起前，會全力當好照亮夜路的月亮」，並稱完成縣市長選舉任務後3個月內，「以黨主席身分徵召盧秀燕參選總統」；徵召盧秀燕後，辭去主席，並支持盧秀燕接任黨主席。

    今日上午盧秀燕主持市政會議，聽到媒體提問羅智強「唯一太陽」論等問題後，微笑不發一語，在市府人員陪同下快速走進會議室，沒有進一步回應。

