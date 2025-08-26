分析國民黨內部情勢 葉耀元：蔣萬安可能是最大贏家

台北市長蔣萬安。（台北市政府提供）

2025/08/26 11:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕表態不會參加國民黨主席選舉，而國民黨立委羅智強今宣布參選黨主席。黨主席朱立倫今受訪仍點名盧秀燕是眾望所歸，黨內支持者希望他代為表達；對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，朱立倫其實並不是真心想要讓出黨主席的位子，盧秀燕也不是真的不想選黨主席，其他什麼郝龍斌、羅智強等等，都是用來炒新聞的棋子，而蔣萬安才可能是這次盧秀燕扭扭捏捏的最大贏家。

葉耀元在臉書PO文表示，國民黨下一屆黨主席的選舉，現在有一堆雜訊在坊間流串。搞懂各方派系人馬玩的遊戲，是台派必須要知道的事情。以下就簡單來闡述目前的狀況，朱立倫其實並不是真心想要讓出黨主席的位子，畢竟沒有這個位子的話，他基本上就什麼都不是了。但朱立倫已經做了快四年的黨主席了，作為一個國民黨內非最高公職人員（以現在的狀況來說，就是直轄市長），他幹的真的有點太久了喔。

葉耀元分析，不過朱自己應該也知道，2028沒有他的份，所以他最大的能耐是退居二線，讓下一屆黨主席可以拿下2026期中選舉勝利（如果贏的話）的成績，然後拱上那位新任黨主席來參選2028，贏了或許可以拿下行政院長的寶座，盧秀燕也不是真的不想選黨主席，但她現在害怕黨內不同派系的反對浪潮，所以她希望先躲在幕後讓朱立倫或是其他想要挺她選2028的黨內大老先幫她喬好其他派系，然後等著國民黨同出一氣的來「拱」她做黨主席。枵鬼假細膩就是在形容盧秀燕的行為。

葉耀元指出，其他什麼郝龍斌、羅智強等等，都是用來炒新聞的棋子。或許他們自己不這麼認為，但是目前黨內不會真的把權力讓給過氣的老人或青壯輩的人來揮大旗，以免搞亂了「皇城內的和氣」。相信我，這些聲浪後來都會被勸退，雖然各個派系各懷鬼胎，但他們知道民進黨現在的氣勢比較弱，乘勝追擊是必須的，不能在陣前自亂陣腳。

其實我覺得，蔣萬安才可能是這次盧秀燕扭扭捏捏的最大贏家，如果他現在就放出消息說自己要參選黨主席，作為全黨最高公職人員，還有他的血統（這裡不去處理任何其他說法），他其實是有機會把2026的成績納為己有，然後衝衝看2028。

葉耀元續指，政治很講究氣勢，而且機會往往都是勢在人為，嚴格來說，蔣萬安相對溫吞的中間路線，反而可以吸引到各派系的支持。當然他的問題是，他不大會喬派系的糾紛，這會是他的大傷。

葉耀元直言，說真的，雖然大家都知道他的政治屬性，但他真的很會看國民黨內部的政治。畢竟要迎戰2026與2028，除了自己要做出成績之外，也要進一步搞懂國民黨葫蘆裡在賣什麼藥。

