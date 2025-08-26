志願役加給增至3萬未列明年度總預算 顧立雄：待行政立法協商

國防部長顧立雄今在立法院受訪，談及國防預算等問題。（記者陳逸寬攝）

2025/08/26 10:18

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白日前推動國軍志願役每月加給增為3萬元的「軍人待遇條例」，行政院22日已向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分，且並未將此項爭議預算編入明年度總預算。國防部長顧立雄今日在立院受訪時說，基於行政一體原則，國防部依照行政院的指導來辦，並強調國防部已在今年陸續增加3次志願役等多項兵種的加給，未來也會逐步調整國軍待遇提升。

顧立雄指出，賴總統在指示國防部重要工作之一就是提升國軍待遇、軍人家眷福利等，也希望讓國軍帶著榮譽感去執行保家衛國的任務。國防部也依此分別在今年四月、六月、七月增加了志願役的加給、戰鬥部隊加給、網路戰加給、電偵加給以及戰航管加給。

顧立雄補充，國防部之後也會持續地依照部隊所需要的人力專長、任務性質、危險程度以及經管的衡平等來陸續規劃可能的加給幅度。

針對明年度中央政府總預算，顧立雄認為，基於行政一體原則，國防部依照行政院的指導來辦，有關志願役一律加薪到三萬元，現在行政和立法之間的共識還沒有形成一致。現在希望透過釋憲或者其他協商的方式來達成行政、立法的共識。

顧立雄強調，籌編預算是行政院權責，國防部基於行政一體立場，就有關籌編與否，行政院有整體性考量，基於衡平性、國家財政總體性加以考量，國防部對行政一體原則會予以尊重、接受。

此外，顧立雄也提及，台灣面對敵情日益嚴峻、危險升高，我國要展現自我防衛能力的決心，必須要調升國防預算，總統也承諾要達到GDP3%。國防預算涉及包括人員維持費、作業維持費、軍事投資，這三者應維持衡平不宜偏廢。

「國防部特別感謝行政院支持，單就這個年度預算的部分就增加了20.1%！」顧立雄強調，國防部日後也會持續來增加官兵福利、生活照顧，並加速來籌建新的武器裝備、妥善維護保養裝備以及精實訓練等，待遇提升的部分也會來逐步檢討調整。

