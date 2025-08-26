谷立言見藍委談美台防衛合作 張益贍：AIT太客氣了

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）昨日與國民黨立委會面，討論美台防衛合作。（圖擷取自AIT臉書）

2025/08/26 10:02

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）昨日與國民黨立委會面，討論美台防衛合作。對此，名嘴張益贍表示，其實AIT太客氣了，他要是川普總統，會直接跟白藍立委，尤其是「美國昌」說：如果不同意，你們家人的美國公民身份，都有可能被取消！不要又要當「美國爸爸」，又要扯美國後腿！

AIT昨日表示，谷立言與國民黨立委會面討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣國家安全與全社會韌性致意。AIT表示，他們歡迎各方繼續展現對台灣防衛改革與經費投入的堅定承諾，美國致力與跨政治光譜的領導人互動以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

張益贍在臉書PO文表示，美國在台協會AIT與國民黨立委溝通美台防衛合作。其實AIT太客氣了，他要是川普總統，會直接跟白藍立委，尤其是「美國昌」說：如果不同意，你們家人的美國公民身份，都有可能被取消！不要又要當「美國爸爸」，又要扯美國後腿！就看誰敢阻擋「台美防衛合作」！

