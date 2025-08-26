為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    吳靜怡諷黃國昌 利用「小草的阿北」來遮掩「美國人的阿爸」？

    吳靜怡批評，黃國昌一方面努力把自己「綁」在「小草的阿北」柯文哲身上，借用阿北在小草群眾心中的情感資產，把自己塑造成「繼承者」；另一方面，他自己的政治形象卻暴露出 「會嗆記者白癡」的粗暴言行。（資料照）

    吳靜怡批評，黃國昌一方面努力把自己「綁」在「小草的阿北」柯文哲身上，借用阿北在小草群眾心中的情感資產，把自己塑造成「繼承者」；另一方面，他自己的政治形象卻暴露出 「會嗆記者白癡」的粗暴言行。（資料照）

    2025/08/26 09:37

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日爭議不斷，除了遭質疑兒子疑似有美國籍，在面對記者提問時嗆聲「這是什麼白癡的問題？」昨日他又提出，民眾黨團下個會期在立法院，打算推動的重點法案包含國內移轉投票，對此媒體人吳靜怡發文質疑，「黃國昌是不是利用『小草的阿北』，來遮掩自己是『美國人的阿爸』？」、「黃國昌準備提『國內移轉投票』，來搗亂台灣民主成熟的選舉制度？」

    吳靜怡在臉書發文指出，黃國昌高調宣布，要在8月30日發動1場名為「司法改革，公民走讀」的活動，號稱是要把去年搜索柯文哲的行動永遠銘記在台灣司法史上。

    吳靜怡表示，黃國昌說民眾黨原本申請總統官邸前的路權被中山二分局警方駁回，「我沒集會遊行，我走讀可以吧？」宣布改用走讀，明知其實質就是集會遊行，「走讀」其實是變相的街頭抗爭，故意選在總統官邸。

    吳靜怡批評，黃國昌一方面努力把自己「綁」在「小草的阿北」柯文哲身上，借用阿北在小草群眾心中的情感資產，把自己塑造成「繼承者」；另一方面，他自己的政治形象卻暴露出「會嗆記者白癡」的粗暴言行，甚至對於「美國人阿爸」的爭議一直沒有正面回應。

    吳靜怡質疑，黃國昌再怎麼包裝「公民走讀」的文化意涵，也掩飾不了這是1場政黨動員的群眾秀。

    吳靜怡也提到，台灣的選舉制度，長年來嚴格遵循「戶籍地主義」原則，即選民必須返回戶籍地所屬的投開票所進行投票。若實施移轉投票將徹底改變現行靜態選民名冊的模式，將轉換以動態、跨轄區的管理體系，這會僅涉及龐大的選務資源消耗，像是名冊編造、選票印製與運送，對於都會區的投開票所造成巨大壓力，若又要配合黃國昌的公投綁大選，台北市部分投開票所一定會陷入邊開票邊投票的窘境！

    吳靜怡也諷刺，現在「美國人的阿爸」比賴清德總統還大，要怎樣亂搞就怎樣！「國內移轉投票」的課題將會苦了更多地方首長，對雙北的蔣萬安、侯友宜來說將是行政上的大麻煩。

