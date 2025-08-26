羅智強：若當選黨主席 將徵召盧秀燕參選2028總統

國民黨立委羅智強。（翻攝臉書）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，但盧表態不會參選。國民黨立委羅智強宣布參選國民黨主席，並承諾，若當選主席，不會參選2028年總統；在2026年完成縣市長選舉任務後3個月內以黨主席身分徵召盧秀燕參選總統；徵召盧秀燕後，辭去主席，並支持盧秀燕接任黨主席。

「2028年國民黨要贏，就只能有一個太陽。這個太陽，就是盧秀燕。」羅智強指出，2016、2020、2024年，國民黨三次總統大選失敗，最大的原因就是太陽太多，彼此激烈相爭互傷，最後讓民進黨漁翁得利。國民黨並不缺優秀領袖，但若力量耗於內鬥，終將自損實力。

羅智強說，這不只是因為盧秀燕值得支持，更是國民黨重返執政的唯一路徑。鑑於過往失敗經驗，國民黨只能有一個太陽，而且必須及早定於一尊。盧秀燕已決定專職專心做台中市長、守住中台灣。全黨都應全力配合，當她的後盾、支持他。

羅智強表示，他當主席的一階段任務是帶領國民黨贏得2026縣市長大選；二階段任務是為盧秀燕開路。在唯一太陽升起前，會全力當好照亮夜路的月亮，為國民黨披荊斬棘、創造勝機。

羅智強提到，去年總統大選，他最早提出「政黨輪替大聯盟」。早在選前半年就嚴肅指出：「藍白不合，總統必綠」，可惜此議未成，最後在野分裂，讓賴清德以40%選票，少數執政。前事不忘，後事之師。2026縣市長大選、2028總統大選，在野黨絕不能重蹈覆轍。

羅智強表示，他會再次成立政黨輪替大聯盟，建立與民眾黨主席定期會商機制，在三個方面緊密合作，包括國會合作持續深化、選舉時奉行「兄弟登山，合作努力」的基礎默契，國民黨重返執政後，將建議新總統把「平反柯文哲」、「平反黃呂錦茹等同志」列為重要政見，並成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、不當迫害在野黨的行為。

羅智強最後強調，走過大惡罷霸凌的荊棘火海，他是31位國民黨立委之一。親身體會，台灣民主正走在懸崖邊上，面對的是手段沒有上限的霸道賴清德。團結，是國民黨唯一的生路，也是台灣民主唯一的活路。「愛國以命，愛黨以誠」這是中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生留給我們的勉勵。「我將以命，捍衛中華民國；我將以誠，帶領中國國民黨，守護台灣民主，光榮重返執政。」

