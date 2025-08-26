陳佩琪要總統自證「沒有介入司法」 黃帝穎：毫無證據、法盲瞎扯

前台北市長柯文哲的妻陳佩琪。（資料照）

2025/08/26 10:30

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押，柯妻陳佩琪近日連番發文砲轟執政黨，昨她更發文感謝朱立倫、黃國昌2位在野黨主席對柯文哲受官司迫害發出公平正義之聲，並質問總統賴清德是否能證明自己沒有介入司法個案。對此律師黃帝穎質疑，毫無證據就指控總統介入司法，竟還要總統自己證明沒有介入司法個案，簡直法盲瞎扯。

陳佩琪昨在臉書發文質問，「總統說您不能、也沒有介入司法個案，請問針對柯文哲這個案子，您有想過您說這話時，到底有多少人相信您嗎？是的，這案子走到如此光怪離譜，我們沒辦法證明你有介入，但你有辦法證明自己沒介入嗎？」

黃帝穎在臉書發文指出，總統不能介入司法是民主常識，否則就如同馬英九的黃世銘一樣被判刑定讞，對於陳佩琪發文感謝朱立倫為柯文哲發聲，並質問總統賴清德「您說您不能、也沒有介入司法個案，但你有辦法證明自己沒介入嗎？」黃帝穎也批評法盲瞎扯。

黃帝穎表示，指控者要負基本舉證責任，質疑陳佩琪毫無證據就指控總統介入司法，竟還要總統自己證明沒有介入司法個案，簡直法盲瞎扯。

黃帝穎說明，總統介入司法個案確實有前例，就是馬英九要檢察總長黃世銘到官邸報告監聽王金平等司法個案，案經檢察官起訴黃世銘，證據確鑿，高院判決黃世銘犯洩密罪定讞，判決有罪也認證馬英九介入司法。

黃帝穎強調，「陳佩琪要指控就拿出證據，不要法盲瞎扯」，並指「朱立倫別把其他人都當成馬英九與黃世銘一樣介入司法」。

在發文底下也有網友指出「她們故意的，寫稿班作題擾亂社會顛倒黑白」、「邏輯有問題嗎？要別人去舉證自己沒有，是她要去舉證別人有才對吧！」，有網友更直言「請陳珮琪拿出柯文哲沒有貪污、黃國昌不是瘋子的證據、國民黨沒有賣國，拿不出就是罪證確鑿」。

