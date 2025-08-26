查出黃國昌兒子3歲就獲贈土地 四叉貓：這塊地就是「汐止停車場」

四叉貓26日凌晨發文列出黃國昌兒子出生與受贈土地的時間序，指出黃國昌兒子3歲時就已獲得2271平方公尺的農地，並直指這塊地就是「汐止停車場」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇先前清查黃國昌的土地時，發現黃國昌有一筆土地贈與給一名國外出生的黃姓男子，推斷其為黃國昌兒子，且為美國籍。此事引起黃國昌不滿，並聲稱「太太對此非常不高興」。四叉貓26日凌晨發文列出黃國昌兒子出生與受贈土地的時間序，指出黃國昌兒子3歲時就已經獲得2271平方公尺的土地，並直指這塊地就是「汐止停車場」。

四叉貓發文指出，他依照監察院公報廉政專刊第254期內容得知，黃國昌9個月大就獲得人生第一塊土地，黃與妻子高翔在2009年結婚，當時黃在中研院工作。四叉貓聲稱，高翔應該是2009年5月21日買完土地後赴美待產，並在2010年1月生下兒子。

四叉貓根據黃國昌在2019年2月9日的專訪內容得知，黃國昌的兒子1歲曾經回來台灣，然後2歲時又跟黃國昌一起去美國，因為黃國昌是在2012至2013年拿到傅爾布萊特獎金赴美，他兒子的美國幼稚園應該是這時間點就讀。

四叉貓推斷：「我猜黃國昌和兒子應該是在2013年一起回台灣，回到台灣後黃國昌馬上贈與一塊土地給兒子，那時是2013年11月13日，黃國昌兒子當年三歲，已獲得2271平方公尺的土地，所謂的三歲自耕農。」

四叉貓提到：「後來黃國昌送給兒子的那塊種菜畸零地，變成停車場長出好幾台車又是另一個故事了。」並指出：「黃國昌兒子的那塊土地就是汐止停車場，前年在鬧這塊地的時候我就把資料查完了，終於有機會可以拿出來講啦。」

