今天沒柯文哲 京華城案傳喚應曉薇助理、前男友作證

應曉薇的前男友王尊侃（中）（資料照）

2025/08/26 05:51

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城等弊案，今天提訊在押被告、台北市議員應曉薇，傳喚2名證人，上午詰問應曉薇的助理陳佳敏，陳佳敏曾替應曉薇經手提領華夏等5個協會的3270萬元現金，其中部分用於償還應曉薇的房貸、卡債及匯給應的女兒的留學費用，還有2333萬元流向不明，她的證詞對應曉薇而言至關重要；下午則將詰問應曉薇的前男友王尊侃。

北檢起訴指控，應曉薇與其顧問吳順民，多次陳情、施壓北市府都發局、都委會公務員，力助威京集團要求北市府將陳情案送入都委會研議，使非都更的京華城獲取等同於都市更新案的最高20%容積獎勵。

請繼續往下閱讀...

起訴指出，應曉薇自2017年1月至2022年11月間，涉收受威京集團主席沈慶京的賄賂共5250萬元，分別以旗下公司開支票匯入應曉薇實質掌控的華夏協會、中華格鬥協會、中華技擊協會、北市格鬥協會、城市發展促進會等5個協會。

應曉薇再指示助理陳佳敏至銀行兌現支票、提領現金，轉給應曉薇私用，最大宗的「華夏協會」即先後被提領共2270萬元，陳再持現金至銀行幫應曉薇償還房屋貸款550萬元、信用卡債230萬元、應的女兒英國留學費用88萬餘元等；另有37筆臨櫃提領現金共1390萬元。陳佳敏總共提領2270萬元，其中有1403萬元去向不明。

其餘4協會各獲威京集團旗下公司開支票兌現各500萬元，共2000萬，也皆由陳佳敏出面提領一空，其中1070萬元用在償還應曉薇於2家銀行的貸款本金，其餘930萬元流向不明。因此，陳佳敏的證詞，對於應曉薇是否實質掌控5協會金流且調度運用自如，至關重要。

王尊侃曾任應曉薇的議員辦公室執行長，也是應曉薇的前男友。北檢偵查期間曾以被告身分約談他，訊後認為他涉案程度較輕，諭令500萬元交保。去年12月26日全案偵結時，王尊侃、陳佳敏皆獲不起訴處分，高檢署駁回再議確定。

檢方原本有向法院聲請傳喚王尊侃作證，但7月10日當庭捨棄傳喚他作證；不過應曉薇仍認為有詰問他以釐清案情的必要，仍聲請傳喚王男作證，下午將由應曉薇的律師進行主詰問。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法