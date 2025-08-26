為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    2日本人在台北鬧區舉五星旗舔共 矢板明夫：和某台灣肌肉男是同類

    2日本人在西門町舉五星旗喊說台灣是中國的。（記者王冠仁翻攝）

    2日本人在西門町舉五星旗喊說台灣是中國的。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/26 00:41

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日前有2名日本籍男子拿著五星紅旗在台北市西門町街頭高喊「台灣是中國的」，移民署接獲檢舉後展開調查並掌握證據後，執行強制出境，並祭出限期不得來台的處分。此消息曝光後，不僅台灣炸鍋，日網也群起撻伐，怒批這2名日人丟人現眼。印太戰略智庫執行長矢板明夫酸，這2名日本人為了賺錢而不擇手段，就和前幾天申請抖音帳號到處炫耀的「某台灣肌肉男」（指網紅館長）是同類！

    矢板明夫25日深夜在臉書發文，「前幾天，有2名日籍男子在台北市西門町商圈舉中國國旗並稱『台灣是中國的』。移民署獲報後展開調查，認定2人涉犯入出國及移民法『有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞』規定，已強制驅逐出境並禁止再入境。據了解，這2名日籍男子都是網紅，1人是台人日配，1人則是中配子女。兩人日前在西門町商圈鬧區舉中國國旗、持麥克風自我介紹，不斷稱『我們很喜歡中國』、『台灣是中國的』。」

    他接著說：「我個人對這兩位日籍男子的行為，感到遺憾。前兩天，日本的社會活動人士平野雨龍剛剛訪問過台灣，參加了多埸活動，到處強調「中國對台灣日本的威脅」。可見，日本既有憂國憂民的有識之士，也有不明事理、嘩眾取寵的人物。這兩位所謂的日本網紅，其實都是在抖音等中文平台上，面對中國觀眾博取流量的。他們之所以專程跑到西門町拍攝影片、故意冒犯台灣，其目的就是為了多掙一些人民幣。這和前幾天申請抖音帳號的某台灣肌肉男是同類。也和數月前在日本靖國神社門口撒尿拍片的中國網紅一樣，都是為了賺錢而不擇手段之人。」

    最後矢板明夫表示，「這些人沒有什麼理想，同時也很膽小。他們絕不敢跑到北京街頭拍有政治訴求的影片，因為他們知道共產黨的鐵拳是不會饒恕他們的。我在媒體界觀察了多年，這種只顧眼前的流量，制造各種事端、惡意炒作的人有很多，但他們都走不長久，所以大家不用太在乎他們，這種人過不久就會消失的。」

