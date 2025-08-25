為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基隆大武崙沙灘亂象增！謝國樑挨批「拖了1年才會勘」

    基隆大武崙沙灘遭人違規使用，近日在社群熱議。基隆市長謝國樑週二下午將會勘。（基隆市議員吳驊珈提供）

    基隆大武崙沙灘遭人違規使用，近日在社群熱議。基隆市長謝國樑週二下午將會勘。（基隆市議員吳驊珈提供）

    2025/08/25 23:59

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市大武崙沙灘違規使用亂象頻傳，民進黨基隆市議員吳驊珈表示，2024年9月就已經辦理會勘，要求產業發展處（以下簡稱產發處）出面處理，產發處當時表示，由於市府組織改組，才剛接管大武崙沙灘，取締大武崙沙灘違規使用情形於法無據，亦未取得土地管理權，需要先向國有財產署辦理撥用。針對大武崙沙灘違規使用亂象加劇，吳驊珈表示，這2天將辦理會勘。基隆市政府傍晚也公布基隆市長謝國樑26日17時到大武崙沙灘辦理會勘，盼能解決。

    吳驊珈說，她晚間接獲通知，謝國樑明日（26日）週二到現場會勘的行程，她表示，會勘已經過一年，期間也持續向市府追蹤進度，迄今，市府僅回覆已完成土地登錄，正在辦理撥用程序，等到社群媒體吵翻天，議員要再次辦理會勘，市府才決定要有更積極的作為。

    吳驊珈建議，其實北觀處都會有風景區招標委外廠商管理的辦法，讓得標廠商負責維護現場環境及秩序，讓現場可以有人妥善管理，市府其實也可以比照辦理，讓民眾有更好的休憩環境，讓大武崙沙灘發展得越來越好。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播