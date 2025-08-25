基隆大武崙沙灘亂象增！謝國樑挨批「拖了1年才會勘」

基隆大武崙沙灘遭人違規使用，近日在社群熱議。基隆市長謝國樑週二下午將會勘。（基隆市議員吳驊珈提供）

2025/08/25 23:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市大武崙沙灘違規使用亂象頻傳，民進黨基隆市議員吳驊珈表示，2024年9月就已經辦理會勘，要求產業發展處（以下簡稱產發處）出面處理，產發處當時表示，由於市府組織改組，才剛接管大武崙沙灘，取締大武崙沙灘違規使用情形於法無據，亦未取得土地管理權，需要先向國有財產署辦理撥用。針對大武崙沙灘違規使用亂象加劇，吳驊珈表示，這2天將辦理會勘。基隆市政府傍晚也公布基隆市長謝國樑26日17時到大武崙沙灘辦理會勘，盼能解決。

吳驊珈說，她晚間接獲通知，謝國樑明日（26日）週二到現場會勘的行程，她表示，會勘已經過一年，期間也持續向市府追蹤進度，迄今，市府僅回覆已完成土地登錄，正在辦理撥用程序，等到社群媒體吵翻天，議員要再次辦理會勘，市府才決定要有更積極的作為。

吳驊珈建議，其實北觀處都會有風景區招標委外廠商管理的辦法，讓得標廠商負責維護現場環境及秩序，讓現場可以有人妥善管理，市府其實也可以比照辦理，讓民眾有更好的休憩環境，讓大武崙沙灘發展得越來越好。

